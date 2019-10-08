柯文哲推台北校園設智能售賣機　學者批賣含糖飲料損健康

台北市長柯文哲上任後，力推電子支付，強調要從學校著手，要求教育局全面規劃智能售賣機進入校園。 不料如今爆出有廠商在智能售賣機販售含糖飲料，此舉被指和台灣校園禁止含糖飲料的政策相違背，遭學者及家長炮轟是枉顧學生健康。

台北市日前要求，全市中小學必須設置至少一台智能售賣機，9月30日前已有 89所學校建置完畢，這番做法引來外界批評。

台北市部分學校從今年3月起試辦在校園設置智能售賣機。（台北市教育局）

國立政治大學法律系副教授劉宏恩在Facebook上質疑，台北市政府憑甚麼施壓各校必須配合智能售賣機廠商？劉宏恩還說，台北市政府到底答應了廠商甚麼條件？台北市政府跟廠商簽約，難道荒謬到沒有替學童篩選較健康的食物嗎？

民進黨市議員簡舒培則批評柯文哲是矯枉過正，自己認為電子支付好，造成了今天的局面，也讓家長懷疑是不是有圖利廠商的嫌疑，師生互信盡失。民進黨秘書長羅文嘉更表示，柯文哲的政策是配合廠商讓自動販賣機進校園，目的是賺錢，卻大言不慚說是學習人工智能。

柯文哲表示，不許智能售賣機進校園是因噎廢食。（資料圖片）

柯：不可因噎廢食

台北市長柯文哲6日（周日）表示，台北市要成為智慧城市，智能售賣機進校園，大概最慢明年9月會佈置完畢，但是賣甚麼項目，可由家長會和學校組委員會討論，不許智能售賣機進校園是因噎廢食。

（《聯合報》）