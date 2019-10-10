【雙十慶典】與柯文哲宋楚瑜出席升旗禮　郭台銘：不會與宋合作

台灣今日（10日）舉行「雙十」慶典，台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜共同出席在市府廣場舉辦的升旗典禮。郭台銘表示，已不選2020總統，不會與宋楚瑜合作，也不會組黨，全力與柯文哲衝立法院席次。

在當日的慶祝活動，宋楚瑜最早抵達，在市議員黃珊珊陪伴下踏入會場，郭台銘則在柯文哲等人陪同下進場。據台媒報道，柯文哲在現場與郭台銘、宋楚瑜互動頻頻。

面對傳媒詢問「還在生氣嗎」、「與柯市長誤會解開了嗎」、「親民黨門票如何使用」等問題，宋楚瑜雙手比讚，未有正面回答，對於任何追問僅說「謝謝」。

台北市長柯文哲（前）上台致辭，親民黨主席宋楚瑜（2排右3）卻先行離場。（中央社）

不過，郭台銘被問到「會不會跟宋楚席合作」時，明確表達「不會」，甚至舉雙手比「X」，在離場時說明，因自己已不參選2020總統，「要合作什麼？」郭台銘還說，自己也不會組黨，會全力與柯文哲合作拚立法院席次，「推一些好的立法委員，讓台灣的立法更加完備」。

柯文哲受訪時則說，自己與宋楚瑜關係很好，指宋楚瑜生氣、不開心等都是傳言，找黃珊珊擔副市長一事，「其實都沒有什麼，講清楚就沒事了」，表示有向宋楚瑜表達會再說明細節。柯文哲又指宋楚瑜在他致辭前就先行離開，是因為有其他行程。

在慶祝活動中，柯文哲和郭台銘等人一同拋起藍、白、紅3色彩帶。（中央社）

另外，親民黨秘書長李鴻鈞9日說，2020總統大選親民黨不會缺席，推薦總統候選人的門票絕對會用到，至於誰來用，宋楚瑜會跟各界人士討論，不會拖過10月底，柯文哲、前立法院長王金平都是可能人選。

對此，柯文哲說，慢慢等，離10月底還有20天，但他沒有去找宋楚瑜，而合作有很多項目，如黃珊珊擔任副市長就是一種合作，衝立法院席次則是順其自然。若宋楚瑜確定參選2020總統，是否會表態支持，柯文哲說，「再講吧，他有他的打算」。

（中央社）