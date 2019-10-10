【雙十講話】蔡英文：拒絕「一國兩制」　守護主權是責任不是挑釁

台灣今天（10日）舉行一年一度的「雙十」慶典，蔡英文在總統府前發表講話指出，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間；她身為總統，站出來守衛國家主權不是挑釁，而是最基本的責任。

蔡英文發表雙十講話。（洪嘉徽攝）

蔡英文講話主題為「堅韌之國 前進世界」，她致詞前，特別先感謝出席大會的前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、各政黨主席。

蔡英文提到，去年雙十講話，她和大家說台灣正處在變局當中。轉眼又過了一年，世界依然快速變化，甚至更加劇烈：中美貿易戰持續進行，「距離不遠的香港，因為『一國兩制』的失敗，正處於失序邊緣。」儘管如此，「中國依然以一國兩制台灣方案，不斷威脅台灣，並採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平。」

「當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛」，蔡英文說，「拒絕一國兩制，是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。」她又指中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。「『中華民國台灣』6個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。」

慶典籌備委員會主委、立法院長蘇嘉全致詞。（洪嘉徽攝）

蘇嘉全：台灣永遠在太平洋上屹立不倒

另外，慶典籌備委員會主委、立法院長蘇嘉全致詞表示，縱然邦交被破壞，但深信自由最終會戰勝一切，「沒有任何一個極權國家，能夠阻止民主自由的台灣，結交愈來愈多的朋友。」又指期待台灣的善良與進步，能夠被世界看見，「無論我們要面對多大的打壓和挑戰，台灣永遠在太平洋上屹立不倒」。

蘇嘉全最後提到，「期待這塊土地上世世代代的子孫，都能夠像現在一樣，擁有絕對的自由意志，選擇他們想要的未來。」

（中央社、總統府）