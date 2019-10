【2020台灣大選】學歷受質疑　LSE證蔡英文1984年獲法學博士學位

在2020年大選競逐連任的台灣總統蔡英文,其於英國倫敦政治經濟學院(LSE)的博士學位早前引發質疑。為釋取疑慮,台灣總統府早前公開蔡英文於1984年,透過打字機打印的400多頁論文原稿,並將電子版公開全民閲覽。 星期二(8日),LSE發表聲明,證實蔡英文確實於1984年獲得法學博士學位。

蔡英文早前展示自己在LSE的畢業證書。(蔡英文facebook)

LSE的聲明指出,接獲關切該校校友、台灣總統蔡英文博士學位狀況的諸多查詢。「我們可以明確地說,本校與倫敦大學(University of London,當時授予學位的單位)的紀錄證實,蔡博士確實於1984年獲得法學博士學位。」

聲明稱,當時所有學位均由倫敦大學授予,論文也理應先送至該校的總圖書館(Senate House Library)。而總圖書館的紀錄證實,他們當時收到一份論文副本,並送至倫敦大學高等法律研究院(IALS)。在1985年刊出的IALS索引文件《Legal Research in the United Kingdom 1905-1984》內,有列出蔡英文的論文《Unfair trade practices and safeguard actions》(不公平貿易與防衛措施)。

聲明又道,蔡英文近期提供一份一模一樣的論文私人複製本給倫敦政經學院圖書館,且可供人於圖書館的閱覽室觀閱。