【2020台灣大選】國民黨：堅決要求蔡英文公開說出「我反對台獨」

國民黨副秘書長、組織發展委員會主委杜建德昨日（15日）與傳媒茶敘。他表示，「台獨」會帶給台灣安全顧慮，國民黨堅決要求總統蔡英文表態，公開說出「我反對台獨」。

杜建德強調，「愛台灣」就是讓2300萬台灣人過好的生活，不要去挑釁造成爭端，讓兩岸緊繃。（資料圖片）

杜建德稱，蔡英文和韓國瑜哪個才是「中華民國真正的領導者」，一看就清楚，「蔡英文提出『中華民國台灣』，但現在國號是中華民國，台灣只是地區名稱，中華民國現在包含台、澎、金、馬，不能把金馬、澎湖放到一邊，國民黨希望一貫以來，中華民國憲法產生的總統，就是中華民國總統，沒有「中華民國台灣」這6個字。」

杜建德強調，「愛台灣」就是讓2300萬台灣人過好的生活，不要去挑釁造成爭端，讓兩岸緊繃。而韓國瑜和蔡英文人最大的區別，一個是「中華民國派」、一個是「台灣獨立派」，蔡英文是藉著「中華民國外殼」寄生，搞真正的台獨，會帶給台灣安全顧慮的就是台獨，所以國民黨堅決要求，希望蔡英文表態，公開說出「我反對台獨」，不要再利用「中華民國台灣」這6個字，來欺瞞台灣善良的老百姓。

杜建德主張，台灣唯一安全的保證，就是兩岸保持和平的方案，不要製造兩岸緊繃的氣氛，否則會帶來民眾不安、經濟下滑。他批評蔡英文以前從未提「中華民國」，但現在為了2020大選，「中華民國講出來了、國旗拿出來了，然後再帶一個『中華民國台灣』，這很明顯就是要藉中華民國的外殼上市。」