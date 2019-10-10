【2020大選】韓國瑜發表兩岸政策：和平雙贏　反對一國兩制和台獨

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今日（10日）宣布其兩岸政策，當中提出多項主張，包括堅持「九二共識」、兩岸「和平雙贏」、反對一國兩制和台獨等。 韓國瑜批評，台灣總統蔡英文「仇中害台愛自己」，將兩岸推向戰爭邊緣，認為兩岸需恢復互信，重建「對話架構」，以確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。

韓國瑜今發表兩岸政策。（聯合新聞網）

韓國瑜今日發表的《兩岸政策白皮書》寫道，2020年大選是兩岸和平或戰爭的選擇，批評蔡英文正把台灣帶向兩岸對撞的不歸路，票投韓國瑜，才能「台海有和平、子孫有願景。」

韓國瑜指，當前兩岸關係如失控列車，蔡英文「仇中害台愛自己」，逐步將兩岸推向戰爭邊緣，兩岸對話變對抗，刺激大陸民眾武統之聲高漲，戰爭風險提升，來台陸客銳減，旅遊業（面臨）蕭條。假如蔡英文繼續執政，台海更危險，外交更孤立，經濟更蕭條，青年前途更艱難。

「兩岸彼此尊重，無大小之分」

韓國瑜提出四項立場和願景，第一是「捍衛中華民國、確保台灣安全」，籲大陸當局必須正視中華民國存在的事實與制度，並以「一中各表的九二共識」再創兩岸和平穩定發展。

第二是「反對一國兩制、反對台獨」，反對蔡英文的台獨行徑，促成兩岸交流規範化，反對民進黨將台灣和香港畫上等號，支持香港人民追求自由與民主，呼籲大陸政府尊重香港人民的訴求，並落實「港人治港」理念。

第三是「兩岸和平雙贏」，呼籲恢復兩岸互信與對話機制，落實兩岸協議，確實保障台灣人權益。並以台灣民主化的成功經驗，為大陸的政治改革提供借鑑，稱大陸當局應推動政治改革，建立自由民主體制，香港問題就能迎刃而解，兩岸也能永保和平。

第四是「人民有錢、台灣繁榮」，以兩岸和平為利基，和國際上主要經濟體簽訂自由貿易協定，加入亞太區域經濟整合。「兩岸和平相處，無戰火威脅；彼此尊重，無大小之分；合作互利，享繁榮之樂；共創未來，享共同民主價值。」

韓國瑜表示，反對民進黨將台灣和香港畫上等號。（資料圖片）

「一定拿槍捍衛中華民國的主權」

韓國瑜兩岸政策的結論是，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，「我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件......「台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣，若有必要，一定拿槍捍衛中華民國的主權」。

另一方面，韓國瑜宣布自16日起請假投入總統大選，市長職務將由副市長葉匡時代理；請假後的韓國瑜將以高雄市黨部為基地，展開全台廿二縣市「平民土地之旅」，打出自己風格的「韓式大選」。