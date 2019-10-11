國台辦回應蔡英文「雙十講話」：對抗沒有出路，謀「台獨」是絕路

台灣周四（10日）舉行「雙十」慶典，蔡英文在總統府前發表講話指出，「中華民國一旦接受『一國兩制』就沒有生存的空間。」 對此，國台辦發言人馬曉光周五（11日）表示，蔡英文的講話充斥著對抗思維和敵對意識，正告民進黨，「搞對抗沒有出路，謀『台獨』更是絕路」。

蔡英文在「雙十講話」中提到，「拒絕一國兩制，是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。」（洪嘉徽攝）

馬曉光稱，蔡英文企圖借污蔑攻擊「一國兩制」製造仇視大陸的氛圍，壓制台灣民眾希望發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的主流民意，謀取選舉利益。他說，蔡英文的講話是「顛倒黑白」，是把所有中華兒女追求和平統一、反對「台獨」、維護兩岸關係和平發展的努力說成對台灣的威脅，迎合西方反華勢力。

把大陸的發展進步和實現中華民族偉大復興進程說成對區域穩定和平的所謂「挑戰」，再次暴露民進黨當局製造兩岸對立衝突、破壞台海和平穩定、悖逆島內求安望治主流民意、與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的「台獨」本質。 馬曉光

馬曉光還說，大陸正告民進黨當局，搞對抗沒有出路，謀「台獨」更是絕路，「台獨」是對台灣同胞的嚴重威脅。「台海形勢走向和平穩定、兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的。損害人民利益、違背民意、逆流而動者，都必將被歷史大勢所拋棄。」

（央視新聞）