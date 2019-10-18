【2020台灣大選】韓國瑜取消訪美　稱將心力留在台灣

據韓國瑜競選辦公室發布的消息，國民黨總統參選人韓國瑜今天（18日）表示，韓陣營在經過審慎評估後，決定忍痛放棄訪美行程，將心力留在台灣，韓國瑜也將持續深入基層，聆聽民意。

韓國瑜正進行全台「土地傾聽學習之旅」，他18日上午回到高雄市政府，以高雄市長身份接待美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty），雙方進行閉門會談。

外界高度關注韓國瑜何時會再訪美，對此，韓國瑜下午受訪時表示，距離明年總統大選只剩84天，如果要訪美，時間上至少得花費兩個星期，但現在全台各地仍有許多熱情邀約，韓陣營在經過審慎評估後，決定忍痛放棄訪美行程，將心力留在台灣，韓國瑜也將持續深入基層，聆聽民意。

韓國瑜指出，他今天上午和莫健會面時，已經親自告知美方這個決定，由於台澎金馬等地區跑起來，現在都還沒完全跑完第一趟，時間壓力非常大，因此這趟訪美行無法成行，韓國瑜也向莫健承諾，明年投完票後如果情況允許，會立刻到美國拜訪。

韓國瑜表示，前陣子高雄市政繁忙，自己身為高雄市長，無法請假太長時間，莫健也能夠理解自己必須一站一站到全台傾聽、學習，而之後如果有時間，也將規劃請夫人李佳芬代表韓國瑜訪美，拜會海外僑胞，並呼籲海外的庶民夥伴明年都能回台投票，完成下架民進黨的目標。