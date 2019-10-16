【逃犯條例】韓國瑜籲蔡英文勿再消費事件：香港人流血民進黨補血

香港反修例示威曠日持久，數月來警方和示威者衝突不斷。在台灣，總統蔡英文和民進黨政府一直表示支持這場運動，而香港示威亦成為蔡英文2020總統選情谷底翻身的重要因素。 國民黨總統參選人韓國瑜昨日（15日）接受傳媒專訪時呼籲，總統蔡英文勿一再利用香港反修例事件，「香港人流血，民進黨補血」。

香港反修例示威曠日持久，數月來警方和示威者衝突不斷。（資料圖片）

談及兩岸議題，韓國瑜表示，越南有一句名言「天堂太遠，中國太近」，對越南人來說，天堂很遠，但中國就在面前，怎樣處理與中國的關係，對越南人民來說是頭等大事，這句話值得台灣人民思考。他又呼籲蔡英文，盡快與他就兩岸議題進行有建設性的辯論，不能一再利用香港反修例事件，「香港人流血，民進黨補血」。

早前報道，韓國瑜的國政顧問團發言人黃曼昕周日（13日）表示，韓國瑜真心希望能與蔡英文和民進黨進行一場「兩岸政策大辯論」，因為人民沒有時間再等，不要再隔空「噴口水」。

韓國瑜上周四（10日）發表宣布其兩岸政策，當中提出多項主張，包括堅持「九二共識」、兩岸「和平雙贏」、反對一國兩制和台獨等。韓國瑜批評，台灣總統蔡英文「仇中害台愛自己」，將兩岸推向戰爭邊緣，認為兩岸需恢復互信，重建「對話架構」，以確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。

（綜合報道）