台灣教育部發函各大學：陸生如破壞連儂牆，或被撤銷入境許可

早前有大陸旅客撕毀台灣大學連儂牆，遭強制出境。台灣教育部近日發函各大學，提醒陸生如果涉及毀損罪、傷害罪，也可能被內政部移民署撤銷或廢止入境許可。

台灣教育部高教司長朱俊彰表示，撕毀台大連儂牆的陸客遭移民署依「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸關係條例）」限期出境的案例出現後，教育部於近日發函大學，提醒各校陸生也可能適用相關規定。

早前有大陸旅客撕毀台灣大學連儂牆被捕。（網絡圖片）

朱俊彰指出，依照「大陸地區人民來台就讀專科以上學校辦法」第11條規定，陸生如果違反法令，例如撕毀連儂牆涉及毀損罪，或是在過程中動手傷人，都有可能被內政部移民署撤銷或廢止入境許可。

朱俊彰表示，陸客和陸生都有適用入境規定，教育部希望各大學提醒校內陸生，避免因不瞭解台灣法律而觸法，影響就學權益。

除此之外，陸生如果違反校規，以致於被退學，一旦失去學生身分，依照「大陸地區人民來台就讀專科以上學校辦法」第18條規定，也會被要求換發單次出境證，並於期限內離境。

面對校園陸陸續續發生的陸生、港生衝突，朱俊彰強調，大學應全力保障言論自由。如果發生衝突事件，校方必須積極介入和給予輔導，如果學生要循法律途徑報警、提告，校方應尊重，並提供法律協助。

朱俊彰表示，教育部日前已邀集26所陸生、港生人數較多的大學，要求成立應變小組，擬好預防措施。另外也有多所大學自行組織小組，保障學生表達意見的自由，並提供理性對話的場域。

（中央社）