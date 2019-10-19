【潘曉穎案】台檢方指陳同佳僅算投案　陸委會批港府「別具用心」

在台殺害女友的香港犯嫌陳同佳，願意23日出獄後到台灣自首。台灣士林地檢署今天（19日）指出，陳同佳入境台灣，由警方逮捕並移送士檢歸案，因陳同佳已遭通緝，不符自首要件，僅能稱為「投案」。 此外，台灣陸委會對於此案亦發表評論，稱港方推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。

台灣內政部刑事警察局指出，昨晚收到港方傳真來函，內容轉達陳同佳願意赴台自首意願，且港方會協助提供合法作為等協助，也因過去並無相關類似案例，後續會持續與相關單位討論、研議，並提供合法且必要協助。

士林地檢署指出，陳同佳早就被士林地檢署列為殺人案被告並發布通緝，不符自首要件。（網絡圖片）

士林地檢署指出，有收到刑事局陳報此事，檢方部分，僅能依刑事訴訟法處理人犯歸案及偵查案件，也就是陳同佳如果入境台灣，警方將他逮捕並移送士檢歸案，承辦檢察官將開偵查庭訊問他，訊後做出聲押或交保等強制處分；檢方後續依陳同佳陳述內容及相關證據進行調查。

檢方表示，陳同佳早就被士林地檢署列為殺人案被告並發布通緝，不符自首要件，無法藉由「自首」獲得刑度的寬減，即使陳同佳真的來台接受偵查、審判，只能算是投案，而實際所判刑度，則須待檢方偵結起訴，案件移審地方法院，由法官審酌個案情節判刑。

檢方指出，去年底對陳同佳發布通緝，時效至2055年，辦案期間曾透過法務部請求香港方面協助調查取證、遣送被告來台接受偵審，至今均未獲回覆，但現在港方透過刑事局轉達陳同佳於23日出獄後將赴台，檢方態度為若陳同佳來台將依法辦理，若沒來則不影響通緝時效。

台灣陸委會稱，港府推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。（資料圖片）

而台灣大陸委員會方面亦對此案發聲。陸委會今天下午表示，台灣政府對本案自始至終立場一貫，司法單位已盡最大努力積極偵辦，但港方迄未提供本案任何在港證據，更漠視應追訴殺人犯罪的執法立場，在在顯示其推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。

陸委會重申，針對本案香港並非無管轄權，港府應秉持追訴殺人罪執法立場，依法律程序積極續押偵辦。只要港府提出請求，政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，提供相關證據，進行司法合作，讓本案司法公義。

（中央社）