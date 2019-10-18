【潘曉穎案】傳陳同佳自首　梁美芬料不判死刑　尹兆堅：難解困局

政情
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有報道指，觸發修訂《逃犯條例》爭議的台灣殺人案疑犯陳同佳將在本月23日刑滿出獄，據指有牧師勸服他返回台灣自首。

經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬指，根據陳同佳的年齡和案情，料台灣當局豁免他死刑機會很高，又認為陳同佳自願回台受審，對自己、社會、死者都是一個交代。對於有港人自願到境外擔任觀察員，監察審訊過程，她建議政府應為此提供協助。

民主黨立法會議員尹兆堅亦認為，若陳同佳願意回台受審，對死者及其家人也是公道和好事，但他強調陳同佳只是反修例運動的介入點和引爆點，四個多月的運動衍生出的問題，已無法單單透過陳同佳自首而解決。

梁美芬表示，若陳同佳願意受審，對該案件或現時香港社會爭議發展，也是一種突破，同時也是對陳同佳個人、社會、死者的一個交代。

對於有指陳同佳希望台灣當局承諾不判死判，梁美芬指根據陳同佳的年齡和案情，料台灣當局豁免他死刑機會很高。對於有港人自願到境外擔任觀察員，監察審訊過程，她建議政府應為此提供協助。

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尹兆堅認為，若陳同佳願意回台受審，對死者及其家人也是公道和好事。不過他指出，陳同佳只是反修例運動的介入點和引爆點，修訂之初只是中央和港府借機收緊香港的管治。與此同時，他指四個多月的反修例運動，已經衍生太多問題，包括警方暴力的不合理情況，導致積累二十多年民怨大爆發。

議會陣線區諾軒表示，若陳同佳能自守，能為死者及其家人還公義，同時反映香港政府的無能，「連當事人都有基本良知，願意回台灣接受審訊，香港政府卻無良知收拾當前局面」，認為林鄭政府應好好反省。

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