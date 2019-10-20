【陳同佳出獄】台指司法合作才准入境　馬英九：棄人權人命於不顧

涉嫌在台灣殺害女友的香港男子陳同佳表達出獄後願意赴台自首，但台媒報道指，移民署已對陳同佳及勸說其來台投案的牧師管浩鳴採取入境管制，陸委會指出，港府需將完整罪證交給台方，才會准許陳同佳等人入境，「不可能讓港府為所欲為」。 對此，台灣前總統馬英九今天（20日）在Facebook發文怒批，「一條年輕的生命在台灣被殘忍謀殺而消逝，幫受害者討回公道是普世價值，我們的政府應該負起懲凶緝惡的責任」，指台灣政府「以政治上的理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧」。

陸委會指港方「意圖規避其應有的司法管轄權，急於將疑犯脫手」。（資料圖片）

陸委會19日本已回應陳同佳赴台自首一事，稱港方推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心，當天傍晚又再度就事件表態，強調已多次表明願與港方就此案進行司法互助，但港方不理不睬，「現陳嫌出獄在即，竟意圖規避其應有的司法管轄權，急於將疑犯脫手，顯然其並非以法治、彰顯公義為主要考量。」

陸委會還稱，注意到有輿論認為陳同佳是「被投案」、質疑香港方面有人藉本案政治操作，針對相關疑慮，陸委會呼籲港方以負責任的態度解釋說明，不要讓各界質疑港府另有政治盤算，更莫再讓實踐公義的初衷變調，辜負受害家屬的殷切期盼。

馬英九認為，台灣檢方早已掌握罪證並通緝陳同佳，不應再要香港交出罪證。（資料圖片）

馬：台檢方早已掌握罪證並通緝

馬英九帖文指出，「陳嫌的犯罪地是在台灣，罪證都在台灣，我們檢方早已掌握，並將他通緝，為什麼反而要香港交出罪證來？現在台灣潛逃在國外或大陸被通緝的疑犯不少，今後是否都比照辦理，如果不完整交出罪證，就不准入境？」

他表示，過去民進黨政治人物，一再以維護台灣主權為名，高調要求政府把在外國被捕的詐騙犯遣返回台受審。那些人的犯罪地還不在台灣，被害人都在大陸，就蒐集證據與傳喚證人而言，台灣並不是最方便的審判地。「民進黨人士為何要爭取遣返詐騙犯，卻拒絕願意投案的殺人犯，這是甚麼邏輯？甚麼標準？」

台灣校園連儂牆遭陸客破壞，涉案陸客遭到嚴辦。（資料圖片）

指蔡放棄司法管轄權 對疑犯「反送台」

他續指，何韻詩在台遭人潑漆，兩名疑犯交保，當時總統蔡英文說，她了解民意對這件事情是有些意見；期待司法機關，能體現社會正義，並保障國家利益。台灣校園的連儂牆被人破壞，蔡英文亦強調不容許違法行為，對施暴者不會姑息。「現在蔡政府卻要拒絕在台殺人分屍者來台自首，讓人好奇，蔡總統心中對正義的標準到底在哪裏？」

馬英九批評，蔡英文整日喊捍衛主權，但在此眾所矚目的關鍵事件上卻要放棄司法管轄權。「您難道不知道，這會讓我們的國家尊嚴及主權受損嗎？」

馬英九說，蔡英文口口聲聲支持香港人權，現在有機會能伸張受害港人的人權，卻又對疑犯「反送台」。如果是為獲取政治上的利益，想繼續藉此利用反修例來做選舉操弄，這樣的政府惡劣之極，只為特定立場，罔顧人命。他呼籲蔡英文身為台大法律系畢業、美國康乃爾大學法學碩士、英國倫敦大學政經學院博士，應正視這個法律問題，拿出法律人的良心與理智，要求法務部依法處理。

（綜合報道）