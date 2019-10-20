【陳同佳出獄】韓國瑜：若蔡政府不收陳投案　當選總統後馬上接收

涉嫌在台灣殺害女友的香港男子陳同佳表達出獄後願意赴台自首，但台媒報道指，移民署已對陳同佳及勸說其來台投案的牧師管浩鳴採取入境管制，陸委會指出，港府需將完整罪證交給台方，才會准許陳同佳等人入境，「不可能讓港府為所欲為」。 對此，台灣前總統馬英九今天（20日）在Facebook發文怒批，台灣政府「以政治上的理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧」。 國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜則表示，如果蔡政府不收陳同佳投案，他當選後馬上收，「對國家司法主權和人權正義的堅持不容懷疑」。

國民黨總統參選人韓國瑜（前左二）。（資料圖片／聯合報）

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，無論從人權、司法正義，或是國家主權，台灣都應該樂見香港疑犯來台投案並接受審判。然而當陳同佳「自願」來台受審的時候，陸委會卻一副不敢收的樣子。陸委會批評港府「推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心」，但這17個字用在陸委會與民進黨政府身上才是無違和。

韓國瑜質疑，民進黨之前口口聲聲批評香港與中共不講人權，自己成天高喊主權，指責別人賣台，但當疑犯要跨海來投案，陸委會居然推卻怕事。不但叫人家續押，還指導人家用殺人罪起訴，扯來扯去就是「不敢收」。「這樣不敢行使司法權的政府，有甚麼資格說人權，又怎麼捍衛主權？」

韓國瑜國政顧問團認為， 對於陳同佳有意赴台投案一事，政府應該嚴正表示會行使司法權，毋枉毋縱，對疑犯給予公平的審判，給受害者一個正義。更彰顯主權與司法正義。

馬英九認為，台灣檢方早已掌握罪證並通緝陳同佳，不應再要香港交出罪證。（資料圖片）

據先前報道，馬英九帖文指出，「陳嫌的犯罪地是在台灣，罪證都在台灣，我們檢方早已掌握，並將他通緝，為什麼反而要香港交出罪證來？現在台灣潛逃在國外或大陸被通緝的疑犯不少，今後是否都比照辦理，如果不完整交出罪證，就不准入境？」

陸委會：重視司法人權之舉

陸委會下午對此發布新聞稿強調，正因為重視司法人權，政府自當以更審慎周妥的態度處理本案；政府之前已多次呼籲港方進行司法合作，讓殺人犯得到應有的處罰，但港府都「已讀不回」。

陸委會反問，本案被害和加害人都是香港人，「馬前總統為何主張港府不必交罪證給台灣？」對於港府不回應台灣的司法互助請求，自棄管轄權卻政治操作《逃犯條例》修訂，「怎麼也沒感到『詫異和憤怒』？」況且香港特首日前都公開發言，卻還是不回應司法互助請求，「這不是政治操作，又是什麼呢？」

陸委會並反問：「難道馬前總統不贊成雙方透過司法互助，以彰顯司法正義嗎？」重申實現司法正義，還給被害人公道，政府的立場始終不變。只要港府提出請求，台灣會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴，希望港府迅速務實面對台灣的請求。

（綜合報道）