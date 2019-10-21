雙子星案違法遞補重創台投資聲譽　台北市民或將損失逾150億

台灣台北捷運局公告台北車站C1/D1「台北雙子星」捷運聯開案，由次優申請人藍天宏匯遞補，接手議約。對此，原最優申請人香港南海馬頓團隊於10月20日發表聲明指出，對於台北市政府違法遞補的決定感到遺憾。 南海馬頓團隊並指出，台北市政府在相關訴訟定案前，即與次優申請人進行遞補議約，是不合法亦不合情理；南海馬頓團隊會堅持完成與經濟部及台北市政府的訴訟程式，同時尋求世界貿易組織（WTO）爭議解決的途徑。

「台北雙子星」捷運聯開案原本由2018年12月得標，獲最優申請人資格，但於今年6月被台灣經濟部投審會以國安疑慮駁回。10月18日，台北捷運局通知次優申請人藍天宏匯團隊遞補。圖為南海馬頓集團提出的台北雙子星建案示意圖。（南海發展）

延宕許久的台北雙子星開發案，在最優申請人南海控股集團於6月因國安疑慮遭台灣經濟部投審會駁回後。台北捷運局於10月18日表示為縮短招商與開發作業時程，並讓台北雙子星能提早商轉，遂核定發函通知次優申請人藍天宏匯團隊遞補，應於12月16日前成立新專案公司與繳納保證金約新台幣18億元（下同，折合4.6億港元）。

對於台北市政府發函通知次優申請人，遞補台北車站C1/D1土地開發案，進行議約，最優申請人南海馬頓團隊於10月20日正式作出回應，發言人高慧嬴表示，台北市政府一再對外說明，「應等待相關行政救濟結果，否則如果南海馬頓團隊訴訟打贏了，又會惹爭」。卻於南海馬頓團隊對經濟部、台北市政府的訴願及行政訴訟未有審理最終結果前，就通知次優申請人遞補議約，無法不讓人懷疑又是為選舉而扭曲專業的投標管理工作。

高慧嬴表示，台北市政府言行不一地急於推動次優申請人遞補議約，無不透露政治再次干預專業判斷以及罔顧司法救濟的基本精神，且不惜犧牲國際聲譽，事實上歧視外資在台灣投資的權利。

高慧嬴認為，由此看來，政治對台灣的傷害，並不局限於執政黨層面，在經濟和社會的各個角落都滲透這種腐敗選舉政治的文化和利益計算。

今年6月，台灣經濟部投審會以國安疑慮駁回港資南海發展。南海發展遂於7月登報駁斥當局所謂「國安疑慮」駁回投資案的理由。（南海發展）

南海馬頓團隊表示，今年7月，經濟部投審會否准南海馬頓成立項目公司時，社會上無不視此為執政黨對台北市長柯文哲意欲參加 2020 總統大選設置行政障礙，讓其無法獲得最大政績。

同樣，台北市政府於辦理台北車站C1/D1案開國際標前，未善盡國際目標合法性與可行性，使國際投資者投入鉅資後，莫名遭投審會不合法之理由駁回專案公司之申請，而台北市政府在相關訴訟定案前，即與次優申請人進行遞補議約，是不合法也不合情理的行為，就算以最低標準都無法滿足依法施政的底線。 況且，最優申請人與次優申請人于投標時所承諾給土地所有權人最低分配比，換算差距高達150億元（折合38.5億港元），台北市政府貿然與次優申請人簽約及進行開發，將造成政府及人民的實質損失，不符公共利益，顯然選舉成效的算計重要過任何政治責任以及對人民利益保障的基本原則。

南海馬頓進一步指出，台北市政府以南海馬頓團隊未於期限內完成設立項目公司及簽訂投資契約為由，逕自認定南海馬頓團隊視同放棄最優申請人資格。但依照C1/D1投資人須知第12點規定，如有不可歸責于最優申請人之情事，台北市政府得適度延長期限，這次台北市政府違法遞補的決定令人遺憾。南海馬頓團隊同時聲明會堅持完成與經濟部及台北市政府的訴訟程式，並尋求WTO爭議解決的途徑。

南海馬頓表示，在這次投標及訴訟過程中，申請人充分理解國際大型基金公司及投資公司為什麼把台灣視為不應投資地區的緣由，亦認識到台灣經濟是如何被政治所綁架。

南海馬頓團隊強調，希望台灣的司法是公正和專業的，應以憲法和法律為依歸，能夠依法獨立審判，而不是用「尊重行政」的迂腐習慣，延續威權時代政治對司法的束縛，貶損司法在人民生活中的終極保護功能，繼而忽略政治在行政中的扭曲作用，恢復司法在民主社會的應有之意。事到如今，專業司法實屬這種政治失控背景裏唯一能挽回台灣國際聲譽和社會正義的依靠。