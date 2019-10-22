【陳同佳出獄】馬英九含淚再批蔡政府：重視選舉算計勝於正義伸張

台灣拖篋棄屍殺人案疑兇陳同佳，明日（23日）將刑滿出獄，他早前已表示願赴台灣自首。 在台灣，前總統馬英九今日（22日）上午對陳同佳投案遭拒一事發表聲明，他情緒激動，眼眶泛紅且講到哽咽，批評蔡英文政府各部門的發言，以政治考量處理陳同佳案，「重視選舉算計更勝於人權保障與正義伸張」。

馬英九就「陳同佳案」發表聲明時，眼眶含淚。（洪嘉徽攝）

馬英九：蔡政府以政治考量處理陳同佳案

綜合台媒報道，馬英九今日出席公開活動，他在場外受訪時表示，看到蔡政府對於陳同佳案「荒腔走板」的發言非常難過。「一個被我們檢察官通緝的香港殺人犯，要來台灣投案卻被拒絕，我們的總統嘴巴高喊主權，實際上卻放棄我們的司法管轄權。昨天政府各部門的發言，證實蔡政府確實是以政治考量處理陳同佳案，證明蔡政府重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張。」

馬英九又提到陸委會今年5月曾要求港府將陳同佳移送到台灣，反問「為什麽現在反而不可以了呢？為什麽現在反而要以司法互助為藉口拒絕其投案？這種昨是今非的態度，才有不可告人的陰謀吧？」

陸委會指港方「意圖規避其應有的司法管轄權，急於將疑犯脫手」。（資料圖片）

馬英九批蔡「漠視人權」：死者家屬情何以堪？

行政院蘇貞昌院長曾說，陳同佳願意自首「不符合人性，不符合常理」，馬英九當日則反駁稱，「難道是希望犯罪者都逍遙法外，才有人性？才合常理？蘇院長說不要陷入圈套，但我們看到的只有政治操作與無理藉口。請蘇院長說清楚，依法逮捕殺人犯，還受害者公道，這算什麼圈套？」

馬英九又批評蔡英文，指她「口口聲聲說要支持香港人權」，但面對這起殘忍的命案卻噤聲不語。「如此漠視人權？這讓死者家屬情何以堪？蔡總統平時高喊護主權，難道不知道放棄司法管轄權會嚴重傷害國家主權嗎？百年前喪權辱國的不平等條約不就是這樣放棄司法權嗎？」

馬英九還說，人命關天，蔡英文不在乎，「我們在乎」。他又指，將心比心，自己也是兩個女兒的爸爸，想到死者爸媽心中的痛，他真的「非常非常難過」，因此促請蔡政府讓殺人犯來台投案，還死者和家屬一個公道。「讓全世界知道中華民國是一個尊重法治、保障人權的進步國家。」

涉嫌在台殺害女友的香港疑犯陳同佳，願意23日出獄後到台灣自首。(資料圖片)

此前於周日（20日），馬英九也在Facebook發文怒批，「一條年輕的生命在台灣被殘忍謀殺而消逝，幫受害者討回公道是普世價值，我們的政府應該負起懲兇緝惡的責任」，指台灣政府「以政治上的理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧」。

（聯合新聞網）