【陳同佳出獄】柯文哲：蔡政府把司法當政治工具，與大陸過招

台灣殺人案疑犯陳同佳涉洗黑錢案刑滿，今日（23日）上午已出獄，他表示願意赴台灣自首。但台灣方面先表示不接受其投案，之後又要求派檢警赴港押解陳同佳，蔡英文則稱「只有逮捕沒有自首問題」。 對此，台北市長柯文哲認為，蔡政府是把司法當政治工具。他又指2020總統大選將至，蔡政府與大陸正在過招，「這很有趣」。

陳同佳出獄後向死者及其家人鞠躬道歉。(余俊亮攝)

柯文哲今日出席公開活動前被傳媒問到陳同佳案，他表示，蔡英文政府是典型把司法當政治工具。「但也沒辦法，（蔡政府）平常都會了，何況總統大選要到了，等於小英政府跟大陸在過招，這看起來很有趣，你問我就順其自然，該怎麼做就怎麼做，可是常常就是要政治使用，沒辦法。」

針對陳同佳欲赴台投案，起初蔡政府「拒收」，後來又決定打算派檢警赴港帶回陳同佳，柯文哲昨日接受台媒專訪時抨擊蔡政府的中心思想是民調，常看報治國。

他今日補充說明，蔡政府常常忍不住按照民調調整政策，「有時候跟買股票一樣，是我的話，我還是寧可買長期的股票，不要在那追漲追跌」。柯文哲還說，政策由民意、專業、價值3要素組成，而他的態度就是依法行政。

至於有傳媒追問，若陳同佳自己赴台，不是由檢警帶來，是否陷入陸委會講的「一中框架」？柯文哲則說，該怎麼做就怎麼做，強調從政不難，找回良心而已，執政也不難，莫忘初衷。

（中央社、聯合新聞網）