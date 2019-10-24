【陳同佳出獄】管浩鳴憂陳變籌碼　台陸委會主委：勸你少說兩句話

台灣拖篋棄屍殺人案疑兇陳同佳，昨早（23日）於壁屋懲教所刑滿出獄。聖公會教省秘書長管浩鳴表示，當日不會啟程到台灣，又指需要確保有公平審訊，他擔憂陳可能成為政治籌碼。 對此，台灣陸委會主委陳明通今天（24日）說，如果有心要幫陳同佳來台受審、要幫受害者伸張正義，「請你少說兩句話」。

陳明通指出，香港政府有義務替受害者伸張正義，「我現在要來辦，你當然要配合我」。（資料圖片）

立法院內政委員會邀請司法院副秘書長葉麗霞、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、法務部次長張斗輝等人專題報告「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」並備詢。

陳明通會前受訪時表示，兩岸關係就像跳探戈，不可能一個人跳，所以兩岸關係要好，北京首先要面對中華民國的存在，若不承認台灣存在，「那我們到底是甚麼？又要怎麼互動、發展友好的關係？」

陳明通表示，政府對於陳同佳案原則很清楚，台港雙方都有管轄權，若港府要辦，就透過司法互助把相關資料給港府；港府不辦的話，就把相關資料給台灣，但港府一直不願意，現在最重要是把人犯及相關卷證帶回台。

陳同佳出獄：陳同佳離開壁屋，於門外鞠躬道歉，並指就事件會到台灣自首。（余俊亮攝）

指台檢警來港押解非跨境執法

香港政府昨天發聲明表示，台方要求派檢警來港押解陳同佳，等於跨境執法。對此，陳明通說，這不是跨境執法，跨境犯罪是要雙方政府合作，才有辦法實現司法正義，政府要的是跨境犯罪雙方政府要能合作。港府若不配合，怎麼實踐司法正義？雙方政府都有責任。

他又指，不要忘了受害者也是香港人，香港政府有義務替受害者伸張正義，「我現在要來辦，你當然要配合我」，讓台灣把人帶回來，「這很簡單的道理」。

（中央社）