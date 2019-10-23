【陳同佳出獄】陸委會：陳同佳來台時間未定　排除「自由行模式」

台灣殺人案疑犯陳同佳涉洗黑錢案刑滿，今日（23日）上午已出獄，他表示願意赴台灣自首。台方先是限制陳同佳以「自由人」身份入境，其後又提出派員到港押解陳同佳回台受審。港府拒絕台方做法，認為等同跨境執法，不尊重香港的司法管轄權。 台灣陸委會今日晚上表示，尚無法確認陳同佳來台時間以及最後是否投案。政府會確保全程掌握，排除「自由行模式」，也已成立單一窗口，供陳同佳聯絡。

台灣陸委會表示，尚無法確認陳同佳來台時間以及最後是否投案；台灣政府會確保全程掌握，排除「自由行模式」。（資料圖片）

陸委會稱，台港雙方有關機關針對本案目前透過既有的管道保持溝通，交換訊息，但仍無法確定陳同佳何時來台投案、以及最後是否投案。

陸委會強調，有關本案的處理，台灣政府一直秉持三點原則辦理：第一，確保政府全程掌控，沒有「自由行模式」；第二，確保陳同佳可以登機來台，沒有拒收問題；第三，確保過程的安全性。

陸委會指出，有關媒體報道陳同佳來台管制大轉彎，註銷簽證註記，可自由行來台灣等一事，絕非事實。今天上午7時香港飛台北的航班有陳同佳訂位，政府為此已於事先做好完整部署，相關的作法僅是為了確保台灣境管單位能即時接獲通報、並讓陳同佳能夠登機的暫時措施。

陳同佳今日（23日）上午出獄，他表示願意赴台灣自首。（梁鵬威攝）

成立單一窗口 供陳同佳聯絡

陸委會又表示，為有利於後續處理、降低不確定性，專案小組已經建立刑事警察局的單一窗口，正式通知港府、並請港府轉告陳同佳，如果確定要來台灣面對司法，可直接與窗口聯絡，安排相關事宜。

陸委會也提到，本案在台灣沒有政治操作的問題，也沒有司法不公的疑慮，相關人士若真心要協助陳同佳來台面對司法，實不宜再發表毫無必要的政治語言，對本案的處理毫無助益。

陳同佳在管浩鳴陪同下，向死者家人鞠躬道歉，並感謝家人不離不棄。（梁鵬威攝）

據早前報道，勸服陳同佳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴今日透露，原本已購買機票，計劃今早與陳同佳到台灣自首，但他們上周遭台灣移民署註記管制「不核發登機證」，無法入境。據悉，陳同佳上月決定自首後，管浩鳴馬上訂購了兩張今早約7時起飛往台灣的機票，希望陳同佳出獄後第一時間赴台自首，最終計劃告吹，目前仍未落實何時赴台。

（綜合報道）