「淘寶台灣」在台上線　授權英商營運遭疑「外皮陸骨」

網購平台「淘寶台灣」周三（23日）正式在台灣上線，由阿里巴巴集團授權英商克雷達在台分公司經營，再度引發陸資繞道來台的疑慮。 台灣投審會周四（24日）則表示，會了解淘寶與克雷達之間的商業模式及合作關係，若違反規定最重可處撤資。

淘寶台灣App採用繁體中文介面，提供台灣消費者習慣的付款、物流方式，以及交易流程保障。（聯合新聞網）

據悉，淘寶台灣目前僅有App版本，採用繁體中文介面，商品皆以台幣計價，並結合超商取貨付款等台灣消費者熟悉的物流方式，並有信用卡等多元支付選擇，以及7天鑑賞期等符合台灣網購消費法規的售後服務規範。淘寶台灣用戶的註冊資料保留在台灣，並未與中國大陸淘寶網互通，透過Facebook、LINE、Google帳戶即可註冊登入。

官方強調，這次「淘寶台灣」是由阿里巴巴集團透過品牌授權英商克雷達投資有限公司台灣分公司來經營。集團首席市場官董本洪受訪時表示，克雷達是新的團隊，「淘寶台灣」將作為「平台」，讓賣家上來賣東西，並由克雷達提供金流、物流服務。

民進黨立委余宛如質疑「淘寶台灣」是「外皮陸骨」，指台灣有關陸資的限制已經無法防堵陸資繞道或偽裝僑外資來台，應該要趕快檢討。（余宛如辦公室供圖）

民進黨立委：淘寶或偽裝僑外資來台

民進黨立法委員余宛如24日召開記者會指出，淘寶以這種指定授權外商公司的方式在台運作，恐有中資繞道、偽裝僑外資來台的疑慮。而且藉由淘寶龐大商品資源，來自大陸的廉價、低品質商品透過阿里巴巴的物流集貨，以跨境電商形式長驅直入台灣，不僅課稅不易，長期下來恐怕摧毀台灣品牌與產業。

余宛如還說，台灣本土電商受限大陸法規與非法規因素無法銷往大陸，也無法與大陸電商業者公平競爭，呼籲投審會與公平會應介入調查，並要求政府在陸資審查機制上要加快調整，阻絕「外皮陸骨」的問題一再上演。

淘寶台灣在台正式落地。（聯合新聞網）

台投審會：若違法最重可處撤資

根據台灣經濟部公司登記網站的資料，英商克雷達投資有限公司台灣分公司於今年7月4日核准登記。經濟部投資審議委員會副執行秘書楊淑玲表示，陸資因為營業項目受到正面表列限制，因此會進一步釐清，淘寶台灣的業務行為是不是有超過經營許可的業務範圍，也會去了解淘寶與克雷達之間的商業模式及合作關係，是否有違反相關規定。

楊淑玲說，事實面部分也要進一步調查判斷，包括授權者到底是淘寶台灣分公司還是阿里巴巴，如果台灣淘寶分公司確實有經營未經許可的業務範圍，會依照兩岸人民關係條例第93條之1條文進行查處，最重可處撤資。

（中央社、聯合新聞網）