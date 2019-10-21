上海台辦主任李文輝低調訪台　柯文哲：聚焦文化交流不談雙城論壇

大陸上海市台辦主任李文輝於周日（20日）低調訪台，受邀出席台北市立交響樂團50周年紀念音樂會，隨上海愛樂樂團到台灣文化藝術交流，今天（21日）上午11時半與柯文哲會面，雙方交談約30分鐘，行程不對外公開。 面對外界詢問李文輝此次是否與市府協商2020年雙城論壇相關事宜，柯文哲今天指出，雙城論壇的相關籌備事宜不會在這個時間談，依往例多是等到翌年4月，待大陸開完人大、政協會議、對台小組工作會議後，上海才會帶其對台工作計劃與台北市談。

李文輝低調訪台。（聯合報）

雖然台北市府強調柯文哲拜會李文輝是為城市交流，但有綠營人士質疑，柯李會面可能涉及「戰績報告」。柯文哲對此說法深感不解，質疑「我政績，干嘛要跟上海台辦報告」，更說他會向李「say hello，歡迎來台灣旅遊」，還戲稱將要求對方「錢要（在台灣）花完才可以回去」。

台北市政府發言人周台竹在會後轉述與談內容，表示李文輝到台北市政府是禮貌性拜會，有30多人在場，主要談文化與經貿往來。他又稱，兩岸關係相當敏感，相關程序都須經過陸委會審核，「陸委會規定非常清楚，國台辦的人基本上在台灣不會接受媒體訪問，也不會碰政治議題」。

至於傳媒詢問是否藉機將向李文輝再解釋2019年雙城論壇上的「直播」爭議，柯文哲則淡然說，「（事情）早就結束了，這問題還有後續嗎，沒有吧」，更指出「直播」爭議顯示兩岸同樣說中文，卻仍可能誤解彼此。

（綜合報道）