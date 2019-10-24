【陳同佳出獄】陸委會：已建立窗口處理投案　殺人犯必須有戒護

台灣殺人案疑犯陳同佳涉洗黑錢案刑滿，昨日（23日）上午已出獄，並表示願意赴台灣自首。但他要以什麼形式到台灣，卻引起台港兩地的爭論。 陸委會主委陳明通今日（24日）表示，已經透過港府通知疑犯陳同佳，要投案就跟窗口聯絡，現在窗口建立好了，「歡迎他來投案」。但他同時指出，需要考慮飛行安全問題，殺人犯必須有戒護，所以要有司法互助來處理。

陳明通（中）表示，已建立窗口處理陳同佳投案，強調殺人犯必須有戒護才能上飛機。（中央社）

陸委會主委陳明通等人今日到台灣立法院接受質詢。被質疑之前拒收陳同佳是否錯誤判斷時，陳明通表示，完全沒有錯判，都是依法行政，按照國際刑事司法互助法，台港澳間的刑事司法互助請求也可準用，「如果沒有司法互助，如何共同打擊犯罪，有司法互助才能彰顯主權，去香港押人回來也是司法互助的一環。」

陳明通表示，沒有拒絕陳同佳來台，是要建立司法互助管道，已透過「財團法人台港經濟文化合作策進會」、「港台經濟文化合作協進會」告訴港方，陳同佳若要來台投案的窗口在哪，要投案就跟窗口聯絡。現在窗口已建立好，歡迎陳同佳來投案，「不是隨便讓他趴趴走」。

司法互助包括飛行安全處理

陳明通續指，處理陳同佳投案的同時也要考慮飛行安全，「你旁邊坐一個殺人犯，這樣安全嗎？如果這樣，那家航空公司就沒人敢坐了，司法互助就包括飛安怎麼處理，殺人犯必須有戒護，如果沒有戒護就上飛機，這個政府就失職。」

他進一步解釋道，每個旅客的生命都非常重要，若對於殺人犯都沒戒護，就坐在封閉的機艙裡，「讓殺人犯趴趴走，這家航空公司一定倒閉、政府一定下台」。