馬紹爾群島總統訪台　將晤蔡英文及見證簽署經濟合作協定

台灣外交部周四（24日）表示，馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）應邀於於24日至27日率團訪問台灣，將會晤總統蔡英文，並見證雙方簽署經濟合作協定。

為歡迎友邦元首訪問台灣，凱達格蘭大道掛上青天白日滿地紅旗和馬紹爾群島的國旗。（中央社）

台灣外交部發布的新聞稿稱，海妮訪台期間也將見證台灣對外貿易發展協會與馬紹爾群島天然資源暨商務部簽署合作備忘錄，參加新北市政府與馬國賈盧伊特環礁（Jaluit Atoll）締結姊妹市簽約儀式，接受天主教輔仁大學頒授榮譽哲學博士學位，並參訪政經文化建設，以了解台灣經社發展。

外交部指出，海妮是馬紹爾群島第一位女性元首，曾擔任教育部長，於2016年1月當選總統後，曾於2016年5月、2018年7月兩度率團訪台，「是台灣長期堅定友人」。

外交部強調，台灣與馬紹爾群島共享民主、自由及人權等普世價值，雙方在農漁業合作、公共衛生、教育、婦女賦權、潔淨能源、基礎建設等領域合作密切，「雙邊關係緊密友好」。

早前太平洋島國所羅門群島與基里巴斯接連宣布與台灣斷交，轉而向中國大陸建交和復交。目前台灣邦交國數量減少至15國。

（中央社）