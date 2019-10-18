【非洲豬瘟】中國團隊成功解析病毒結構　有助研發及優化新型疫苗

中國科學院生物物理研究所聯同中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所組成的研究團隊，在周五（18日）發布非洲豬瘟研究的最新進展，成功解析非洲豬瘟病毒顆粒精細三維結構。 研究人員未來將可以從病毒本身的結構和特點出發，有效地研發和優化新型疫苗。

研究人員可根據研究成果有效地研發和優化新型疫苗。（視覺中國）

生物物理研究所研究員王祥喜介紹，此次研究採用單顆粒三維重構的方法，首次解析非洲豬瘟病毒全顆粒的三維結構，闡明病毒獨有的5層（外膜、衣殼、雙層內膜、核心殼層和基因組）結構特徵。在動物傳染病病毒中，5層結構十分罕見。

王祥喜又提到，非洲豬瘟病毒顆粒是目前國內研究中，成功解析的近原子分辨率結構最大病毒顆粒，超過200納米。

據了解，成功解析非洲豬瘟病毒顆粒結構，為揭示病毒入侵宿主細胞，以及病毒逃避和對抗宿主抗病毒免疫機制提供重要線索，意味着研究人員可以從病毒本身的結構和特點出發，有效地研發和優化新型疫苗。

非洲豬瘟病毒顆粒結構示意圖。（新京報）

據內地傳媒報道，在疫苗的研究領域中，功能與結構兩者密不可分，但此前進行的疫苗研究中，採用的主要是功能性方法，即通過動物實驗研究抗體抗性，未能理解病毒的免疫機制。今年5月，哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗取得階段性成果，實驗室研究結果表明，疫苗具有良好的生物安全性和免疫保護效果。

哈爾濱獸醫研究所所長步志高表示，疫苗研究一般分為實驗、批量生產以及臨床實驗三個階段，目前研究中的疫苗即將進入臨床實驗階段。

（新京報）