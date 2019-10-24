藏「間諜芝娃娃」報道新聞照片瘋傳　台灣美女主播：很榮幸

台灣女主播李文儀最近一張帶「間諜芝娃娃」報道新聞的照片，突然在網上瘋傳。原來，此「間諜芝娃娃」並非真正的芝娃娃，而是在說她當日報道新聞時，胸口前的3顆圓石設計項鍊，恰巧神似一雙眼睛和鼻子，拼湊出芝娃娃的模樣。

網民認為，李文儀胸前戴的3顆黑色原石項鍊，恰巧神似一雙眼睛和鼻子，拼湊出一隻「芝娃娃」的模樣。（網上圖片）

近日，有台灣網民在社交平台「批踢踢」的「joke」版發布一篇屬名為「吉娃娃」（按：芝娃娃）的文章，內文附上李文儀穿著桃紅色西裝外套搭配白色洋裝、嚴肅報道新聞的照片，更寫道：「這是一隻間諜吉娃娃」。

不少人乍看之下一頭霧水，但原來仔細一看，李文儀胸前戴的3顆黑色原石項鍊，恰巧神似一雙眼睛和鼻子，拼湊出一隻「芝娃娃」的模樣。

照片隨即在網上瘋傳，紛紛表示「超像XD」、「真的是芝娃娃掛在胸前啊」、「沒預期會看到這樣的東西，笑噴」、「開圖就笑了」。也有人在看到這張照片後，留言：「求主播看到照片的心理陰影面積！」

對此，李文儀向《三立新聞網》表示，其實當晚就有人傳給她看，一開始她不太理解什麼是「間諜芝娃娃」，原本以為網民說她播新聞時很「神經質」，結果朋友解釋道，是芝娃娃躲在裡面「感覺很像間諜」。

她又指，現在同事都叫她「芝娃娃」，亦有人跟她說，這張照被傳到大陸、泰國，就連遠在美國的朋友都跑來問她是怎麼一回事，她個人覺得滿榮幸、滿好玩的。

據了解，李文儀現年41歲，台灣新聞主播、主持人、製作人，畢業於英國倫敦大學學院國際公共政策碩士，曾任職中天、三立等電視台。