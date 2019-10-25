【觀察】「對部長講話客氣點…」　蔡英文政府的謙卑消失了

台灣民進黨政府對陳同佳案態度一周數變，讓相關政府官員成為媒體追逐焦點。10月24日，台內政部長徐國勇被一位媒體記者質疑，此前說拒絕陳嫌赴台投案可能落入「一中框架」陷阱，現在又歡迎投案，前後政策一致是「睜眼說瞎話」。 對此，徐國勇怒指該名記者說「問一個部長，不要問什麼睜眼說瞎話，客氣一點！」還有民進黨籍立委李俊俋、余天加入戰局，嗆「記者水平好一點」、「混進來的啊？你什麼東西？」

面對媒體質疑，徐國勇轉身怒指「問一個部長，講話客氣點！」。（中央社）

一位記者的提問，引來官員「官威側漏」。同時，有媒體竟然拿記者「口音」做文章，強調「帶有北京口音」、「自稱記者的男子」，配合余天質疑「混進來的」，儼然影射該名記者立場。台灣網路上也有人批評該名記者「沒有禮貌」、「竟然在部長面前，用這種態度問話」，還有人揶揄其外貌。完全模糊了原來討論陳同佳案以及記者對官員的提問重點。

這起事件引發對台灣民主的兩層反思，首先蔡英文上任強調民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」，徐國勇的「對部長講話客氣點！」再次讓這句名言破功。難道台灣走入民主自由新時代，還要看官員耍舊時代官威嗎？要不要喊「衙役」把記者拖下去打幾大板，以懲「不敬之罪」？勝選時要民進黨「謙卑」，結果官員上台後轉手就把這兩個字丟給平民百姓，要他們謙卑，要他們客氣，即使遇到不公平之事。過去在野最擅長就是羞辱官員，屁股決定腦袋，上位後又要求底下人對官員要客客氣氣，否則就是「混進來的」。

蔡英文上任總統前，曾對外稱政府未來對於社會聲音抱持「謙卑」的態度。（Facebook@蔡英文）

媒體對官員就必須客客氣氣，不能質疑官員的錯誤？如果官員那麼大，記者這麼小，那就不分對錯好壞，全部讓官員、政府定調，記者捧梗拍手就好。台灣幾十年來爭取的民主自由豈不就是「夢一場」，這對比民進黨成立的初衷，格外諷刺。

另一方面，竟然有媒體以「口音」影射其立場，還有網民接著使用網絡暴力，批評其外貌、素質，完全跑題。陷入只有意識形態立場，沒有對錯的悲哀窘境。

難道口音可以判斷一個人身份立場、黑白對錯？台灣這塊土地是移民社會，政府對外也強調尊重多元，以口音做文章，是明顯地以意識形態抹紅。口音不能作為判斷標準，一個人操著流利的台語，就能保證其不會出賣台灣利益？

台教育部上載8張校服照，屬於8名曾被欺凌的網紅，吸引年輕人關注欺凌問題。（Facebook@台灣教育部）

台灣教育部此前也舉辦推出「反霸凌」活動，呼籲社會重視用言語貼污名化標籤的霸凌行為，尊重彼此的不同，蔡英文都點讚。台灣不斷宣稱自己是多元文化社會，「反歧視」一直都是其標榜的價值之一，怎麼會在政見不同時，就拿口音等出身背景來攻擊？該名記者是台灣人，但即使來自大陸也不該受到這樣的對待，這不是民主自由的台灣社會進行溝通對話的方式。

平心而論，台灣社會長期以來已陷入意識形態對立太深，因為這太容易令人「熱血沸騰」，也容易令人「喪失理智」，非我即敵。但這也是台灣政客想要的，只要民眾一直處在這種狀態，就會忘記台灣真正需要改革的內政、經濟問題。 如果台灣民眾選擇只活在「同溫層」，放棄理性思考，台灣政治將繼續在這種政客帶領下，慢慢陷入泥沼，最終淹沒。更殘酷的是，這些人往往能夠在最後跳船逃生，而絕大部分百姓只能承擔後果。