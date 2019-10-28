【逃犯條例】陸客撕毀台中連儂牆　遭罰三萬新台幣及接受法治教育

一名大陸商務旅客27日（周日）撕毀了在台中市一處連儂牆的大片貼文，其後遭到拘捕，並依涉嫌毀損罪移送台中地檢署。台中地檢署決定暫時限制該旅客出境，要求他向公益機關捐款三萬元新台幣（約7700港元），並接受法治教育。

涉事大陸商務旅客撕毀連儂牆的貼文後試圖離去，但有兩名年輕人一直擋在前面。（影片截圖）

台媒報道指，為了聲援香港的反修例運動，有公民團體於8月在台中市西區台灣大道、美村路地下道設立連儂牆，設立以來都未曾傳出遭人破壞的案例。不過27日上午，一名35歲大陸胡姓商務旅客行經連儂牆時，直接撕下貼在連儂牆上的大片貼文，並揉成一團，被行經的市民發現，並通報警方到場。

根據現場影片，胡男破壞連儂牆後試圖離去，但有兩名年輕人一直擋在前面。胡男表示兩人妨害他的自由，兩人則回應稱，自由是相對的，當胡男破壞連儂牆，民眾就有權力介入。

胡男被捕後辯稱，他是路過連儂牆，臨時起意才會撕毀，預計在台灣待5天。警方其後將他依涉嫌毀損罪移送台中地檢署偵辦。台中地檢署暫時限制胡男出境，初步決定暫緩起訴，條件是向公益機關捐款三萬元，並在離境前接受法治教育。

10月7日，李姓大陸遊客動手撕毀台灣大學學生會設置的連儂牆，最終遭遣返。（網上圖片）

據早前報道，10月7日，李姓大陸自由行遊客闖進台灣大學的學生活動中心，動手撕毀學生會設置的連儂牆。李男事後被依涉嫌毀損罪移送法辦，移民署強制李男出境並管制其五年內不得再入境。李男成為第一個因破壞連儂牆被遣返的陸客。

（綜合報道）