韓國瑜比喻兩岸「王八蛋和爸爸的關係」　蔡英文批用語輕浮

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜昨日（28日）特地北上，舉辦青年論壇要與大學生進行對話，試圖挽救低迷的青年支持度。 不過，在面對學生單刀直入提問時，韓國瑜形容兩岸關係是「王八蛋與爸爸的關係」，引發民眾兩極反應。台灣總統蔡英文今天（29日）也就此表示，不要用太過輕浮的用語來講兩岸關係。

韓國瑜日前參加多場造勢活動。（資料圖片／聯合新聞網）

韓國瑜的青年論壇上，有青年代表在提問時二度詢問韓國瑜是否主張簽「和平協議」，韓國瑜未正面回答，而是反批提問者「強調主權很無聊」，還表示「兩岸關係是王八蛋跟爸爸的關係，這夠不夠厲害？很厲害了這句話。甚麼叫王八蛋，我罵你王八蛋，甚麼叫爸爸，爸爸要甚麼給甚麼。」

這番言論引發兩極評價，有民眾覺得這是他表達草根性親切的方式，希望拉近與民眾的距離，但也有民眾覺得他發言失當。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之對此解釋稱，韓是在比喻兩岸關係不是零和遊戲，「好像罵王X蛋的就是反共，不罵的就是『親中』或叫爸爸，這都是意識形態作祟」。而韓國瑜昨日下午接受訪問時被問及此事，僅簡短表示「這只是一個比喻」，不再對此多作解釋。

蔡英文：兩岸關係此刻很嚴肅

而總統蔡英文29日上午被問及此事時表示，她真的不清楚他為何會這樣講，好像很多人也不了解會是這樣講法，「我想，兩岸關係還是在整個公共政策上，是非常重要議題，也關切到未來，任何政治人物講到這些要比較謹慎」，不要用太過輕浮的用語來講兩岸關係。

蔡英文又呼籲民眾多花時間關注當前兩岸關係，「在今年年初中國大陸提出『一國兩制』台灣方案時，對台灣主權已經是很大的威脅」，此刻是很嚴肅問題。

（綜合報道）