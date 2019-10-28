【2020台灣大選】兩最新民調顯示：蔡英文支持度拋離韓國瑜逾一成

親綠營的「台灣民意基金會」及台媒《聯合報》今天（28日）發表2020總統大選民調，均顯示現任總統蔡英文的支持度拋離高雄市長韓國瑜逾一成。

台灣民意基金會28日公布2020大選最新民調。（中央廣播電台）

根據台灣民意基金會的民調，如果由蔡英文與韓國瑜對決，蔡英文獲得51%的支持度，韓國瑜以34%的支持度落後；如果親民黨主席宋楚瑜加入戰局，則蔡、韓差距縮小，蔡英文的支持度降為46%，韓國瑜以31%排第二，宋楚瑜則以11%居第三。

多數民眾對「亡國感」宣傳並不受落

面對大選，近來民進黨與國民黨皆大打「亡國感」，民調也分別就藍綠陣營流行的亡國感進行調查。當題目為「2020台灣總統大選，如果蔡英文輸了，台灣就沒希望了」，結果只有約23%的民眾贊同這項說法，71%的人不贊同。當題目改為「2020台灣總統大選，如果韓國瑜輸了，台灣就沒希望了」，結果只有16%的選民贊成這項說法，高達80%的人不贊成。

兩項最新民調均顯示蔡英文支持度拋離韓國瑜（資料圖片）

更多人認為韓更了解民眾心聲

《聯合報》的民調則顯示，在藍綠對決的局面下，42%的民眾支持蔡英文，30%的民眾支持韓國瑜。從政黨傾向來看，蔡英文獲得91%民進黨支持者力挺，韓國瑜獲得73%國民黨支持者擁護，蔡鞏固政黨基本盤的表現明顯優於韓。

但問及蔡英文、韓國瑜兩人誰比較了解民眾心聲，選民評價逆轉，39%的民眾認為韓較能體察民間疾苦，只有28%的民眾肯定蔡更了解民眾需求。

（綜合報道）