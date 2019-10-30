近9成台灣人反「一國兩制」？國台辦：台當局製造數據謀選舉私利

台灣陸委會24日（上周四）公布一份最新的例行民調結果，顯示台灣有89.3%民眾不讚成「一國兩制」主張，且反對大陸對台武力威脅，以及有80.1%民眾不認同中共連續奪取台灣邦交國、阻礙台灣參與國際等行徑；有27.7%的受訪者支持台灣獨立。 國台辦發言人馬曉光今天（30日）在例行記者會上，批評上述民調是陸委會製造數據，謀取選舉私利。

馬曉光指，企圖通過升高兩岸對立對抗來謀取選舉私利，不可能得逞。（資料圖片）

馬曉光說，台陸委會選擇在當前時機公布、渲染這樣一份所謂的民調，目的是甚麼，相信大家都很清楚。台陸委會製造數據的能力，大家也都很清楚。企圖通過升高兩岸對立對抗來謀取選舉私利，不可能得逞。

他又指，兩岸應堅持「九二共識」，秉持民族情、同胞愛來推動各領域交流合作，共同平等協商解決彼此分歧和問題，這是兩岸關係正確的相處之道。兩岸關係發展30多年的歷程，從正反兩方面都提供了實例。台灣負責任的政治人物都應把真實情況和道理如實告訴台灣年輕人，只有在「九二共識」基礎上，兩岸關係的發展才能可長可久、共創雙贏。

馬曉光還批評台灣新版課綱「數典忘祖，美化殖民統治，企圖割裂兩岸的歷史和文化連接」，「不僅荼毒台灣年輕一代，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸對抗，必然遭到台灣社會的強烈反對。」他強調，這份課綱是精心謀劃、逐步推動「去中國化」的「台獨」活動，「民進黨及其當局就是幕後黑手」。

（國台辦）