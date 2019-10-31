【太陽花學運】被控警暴須賠償　台北警局擬上訴　柯文哲表態謹慎

在台灣，2014年太陽花學運期間，示威者曾與台北警方爆發流血衝突，最終以警方成功清場告終。前台聯立委周倪安等人事後向台北市警局求償，台北地方法院近日一審判台北警局須向14人賠償共111萬餘元（新台幣，下同）。 台北市警察局長陳嘉昌周四（31日）表示會上訴，市長柯文哲則認為要收到判決書後才決定。 國民黨總統參選人韓國瑜同日則表示，警察完全依法行政，判決對警察士氣的打擊太大，若未來執勤有陰影，不是台灣社會之福，對警察非常不公平。

案件周三（30日）在台北地方法院民事庭宣判，台北警方被指在「323佔領行政院事件」中強制驅離期間使用的武力嚴重違反比例原則，台北市政府亦被指未盡督導責任，須與台北市警局共同負起「國家賠償責任」。

台北市議會31日召開市政總質詢，柯文哲與各局處首長列席備詢。國民黨籍市議員王鴻薇、民進黨籍市議員張茂楠質詢時問柯文哲、陳嘉昌是否要上訴。

柯文哲說，要收到判決書後再想想，且太陽花學運應基於公平理由，不管是警察告學生或學生告警察，應當成政治案件，並以政治解決。

柯文哲31日在台北市議會接受質詢。（聯合新聞網）

柯文哲又表示，若員警不上訴，變成國賠案，可能會追究個人，這部分是有問題，基於公平理由，若不上訴應該講清楚後續是否有法律追究問題及是否針對員警求償，此案已拖5年，司法不應該這樣拖，政治事件不要以司法解決，他會想辦法。

王鴻薇則追問柯文哲是否支持北市警局上訴。柯文哲說，警方的態度就是會上訴，因為要保護基層同仁權利，他會思考是否有政治解決方式。王鴻薇認為柯文哲的說法是政治語言。

柯文哲在答詢張茂楠質詢時表示，要取得平衡也要顧及基層員警士氣，「是警政署指揮的吧，不會是北市警局指揮，往上告就好了」，強調應查清楚當時是誰下令。

2014年3月台灣太陽花學運期間，示威者佔領立法院後，再於23日晚間至24日凌晨試圖佔領行政院。示威者其後就與台北警方爆發流血衝突，最終以警方成功清場告終。（資料圖片）

陳嘉昌認為，依集會遊行法規定，若遊行範圍屬某一分局，就是由分局長擔任指揮官，範圍橫跨2個分局以上，指揮官就由警察局長擔任。

會後，陳嘉昌表示，為維護基層同仁權利，台北市警局會上訴；至於柯文哲認為收到判決書再決定，陳嘉昌說，柯文哲平時力挺基層員警，市長應該是認為此案需更謹慎處理，才會提收到判決書再決定。

（中央社）