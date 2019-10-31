【韓國瑜缺席】高雄議會審議政府預算　藍綠爆衝突有人受傷流血

高雄市政府總預算周四（31日）下午3點時起交付市議會審議，惟民進黨籍議員拒絕在市長韓國瑜不在場的情況下審議，遂提前約半小時就帶同道具霸佔主席台，意圖使議事中止。其後國民黨籍議員進場，與民進黨籍議員發生肢體衝突，多人被推倒、濺血，副議長陸淑美最終更要動用警察權介入。

綜合台媒報道，市議會下午審議總預算，但民進黨籍議員揚言沒看到市長就不審、沒預算，並於約半小時前，人手拿着一隻「慘叫雞」玩具，及「面對市民」、「接受質詢」、「沒有市長」、「沒有預算」等牌子佔領主席台，不讓議事進行，並高喊「沒有市長、沒有預算、沒有付委」。

民進黨籍議員拒絕在市長韓國瑜不在場的情況下審議，遂提前約半小時就帶同道具霸佔主席台。（聯合新聞網）

民進黨籍議員邱俊憲批評韓國瑜明明說過要與議會溝通，直言高雄市議會不是只有單一政黨的議會。同黨籍的黃文益亦稱，難道總預算不需要向市民和議會說明嗎，難道高雄市民不值得韓國瑜花三四小時來報告一下嗎。民進黨團幹事長陳致中則強調，葉匡時是「假代理市長」，只是副市長、韓國瑜個人職務的代理人，不等於代理市長要負起完全政治責任，所以前代理市長許立明可到議會進行總預算報告，但葉匡時不行。

國民黨籍議員其後陸續進入議事廳，副議長陸淑美宣布開會時間已到，並請議事組主任宣讀議事規則，指民進黨及時代力量的議員都違反議事規則，要求理性問政、回到座位。與此冊時，國民黨總召曾俊傑率先跳上主席台，搶下民進黨籍議員的牌子，之後國民黨籍議員更群起反攻，把民進黨籍議員拉下。結果就在拉扯之間有多人被推倒在地，尖叫、衝突不斷，場面相當混亂，甚至國民黨籍議員劉德林在衝突中撞到頭流血。

國民黨籍議員劉德林在衝突中撞到頭流血。（聯合新聞網）

混亂情況不止，陸淑美宣布動用警察權，把所有議員拉開，但仍無法阻止雙方員衝突。國民黨籍議員其後暫時撤退，約下午5時許重回議場，並在人數優勢下奪回主席台，讓代理市長葉匡時上台報告。最終在一片混亂之中，總預算完成付委，陸淑美立即宣布散會。

（綜合報道）