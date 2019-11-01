台媒：台籍退休教師在大陸失蹤逾1年　傳涉國安理由遭北京關押

台媒《自由時報》周四（10月31日）報道，台灣師範大學退休副教授施正屏，傳在中國大陸失蹤1年3個月。校方表示，目前正和家屬了解中。 陸委會則回應稱，經洽刑事局了解，就施正屏疑似失蹤案，陸方並無向台方進行人身自由限制通報，將繼續關注施的人身安全狀況。

台媒報道稱台師大退休副教授施正屏在中國大陸失蹤逾1年。（施正屏Facebook）

報道稱，施正屏退休前是台師大國際人力資源發展研究所退休副教授。據施的好友透露，施正屏今年56歲，是提早辦理退休，退休後曾在政大EMBA開課，一周一堂，後來也擔任大陸國企「華夏集團」首席經濟學家，經常往返兩岸。

施的好友稱，他最後一次與施正屏用LINE聯絡，已是去年7月的事，施的Facebook也停留在7月底。好友曾問過施太太有關施正屏的動向，對方說「去修行了」。至今年6月，施正屏也沒有出席其女兒在美國的畢業典禮，引發大家懷疑。

好友還說，他們共同的台商朋友今年6、7月時曾透過管道詢問，才得知施正屏「以國安理由」被關押在北京。這位台商朋友稱，有北京的軍方與國安人員還特別提醒，「不要再多問」。

報道同時指出，施正屏的家屬不願透過正式管道向海基會、陸委會求助，官方近日曾去電施家詢問，家屬卻告知，「人在中國大陸做研究，一切很好」。友人表示，其實營救施正屏在友人圈也出現兩派意見，不過基於尊重家屬，大家都保持低調。

另據中央社報道，台師大校方11月1日表示，施正屏任教時，教學情況正常，沒有特殊狀況，自他去年2月退休後沒有特別聯繫，正嘗試和施正屏家屬聯繫和了解情況。

陸委會：尊重配合家屬的意願

關於此案，陸委會表示，經洽刑事局了解，陸方並無向台方進行人身自由限制通報。倘陸方確有限制施正屏之人身自由，陸方應向台方進行通報，同時也應基於人道考量，同意家屬前往中國大陸探視，並保障其在陸相關司法權益。

陸委會還說，將持續與相關機關保持聯繫，關注施正屏的人身安全狀況，尊重、配合家屬之意願，提供必要的協助。

（自由時報、中央社）