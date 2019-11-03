疑企圖偷渡　外籍男於台灣桃園機場爬上華航客機起落架被捕

昨日（2日），一名外籍男子闖入台灣桃園國際機場管制區，並爬上準備起飛的中華航空班機起落架，疑似企圖偷渡。但遭後方航班的機長發現，涉事航班因此延誤約3小時。

一名外籍男子闖入台灣桃園國際機場管制區，並爬上準備起飛的中華航空班機起落架，其後被捕。（中央社）

桃園國際機場公司副總經理但昭璧表示，中華航空一班飛往帕勞（Palau, 台譯「帛琉」）班機於2日下午1時55分於滑行道待命準備至南跑道預備起飛時，一名身分不明的外籍男子突然由一旁草叢闖入滑行道並攀爬起落架。排在華航客機後方的韓亞客機機長見狀通報控制台，飛機也立刻停飛，警員隨即將外籍男子制伏押回。

警員調查時發現，男子身上沒有證件及入出境資料，國籍身分待查。由於男子不願開口配合調查，因此遭留置在拘留所。警方表示，由於男子已入侵管制區，警方當務之急要查明究竟如何進入，因為此舉已涉及航空保安法。另外，這名外籍男子也與飛機有接觸，恐怕也涉及影響飛行安全。

有桃園國際機場公司職員表示，懷疑因為涉事男子使用的語言不是英語，故無法溝通，但可以確認男子並非旅客。桃園國際機場公司表示，受到事件影響，機場南跑道暫停起降，並於當日下午2時22分重新開放，涉事華航班機停止起飛滑回停機坪，149名旅客也下機重新安檢，並由華航安排替代航班並於下午4時40分起飛。

（中央社）