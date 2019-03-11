旅客登機時「祈福」掟硬幣致航班延誤　祥鵬航空1個月內第2次中招

人類總是重覆同樣的錯誤！山東濟南機場又有旅客懷疑因為想祈求好運，登機時在連接橋的縫隙處向外投擲硬幣。 機場公安發現後將兩人帶走，並成功在連接橋下發現兩枚硬幣，航班被逼延誤兩小時才起飛。今次亦是祥鵬航空1個月內第2次發現有乘客向飛機投擲硬幣。

祥鵬航空至少三次發現有旅客在登機時向飛機引擎投擲硬幣。（VCG）

2019年3月10日，祥鵬航空8L9616次航班原定從山東濟南飛往四川成都。在濟南過站登機時，地勤發現有兩名旅客向連接橋外扔硬幣，當事旅客隨即被移交機場公安。兩名旅客承認是為了祈福，才各自向連接橋的縫隙處扔出一枚一元硬幣；隨後，航班安全員經檢查在連接橋下發現兩枚硬幣，與乘客的說法一致。

硬幣如果被吸到引擎核心部位，引擎啟動後硬幣很可能會與高速轉動的葉片發生碰撞，導致引擎失速或停運，從而釀成空難慘劇。機長現場觀察到，連接橋與飛機連接處僅有一道狹小縫隙，且距離飛機引擎較遠，相信沒有將硬幣扔進引擎。最終，該航班在延誤2小時後，搭載着260名旅客於晚上約10時起飛。

這次是近一個月內再有內地乘客向飛機投擲硬的事件。無獨有偶，同樣是祥鵬航空的客機出事。2月17日晚上，一架由安徽安慶飛往雲南昆明的8L9960班次客機，一名28歲男乘客登機時向飛機機身方向投擲兩枚硬幣，連累航班要被取消，機上162名乘客要滯留一夜，翌日再乘搭另一班飛機出發。祥鵬航空同一編號的航班2017年亦發生過類似事件，2017年10月，一名76歲的女乘客以為擲硬幣可祈求平安，向飛機引擎投擲硬幣，導致航班被取消。

另外2017年的6月，南方航空一架由上海開往廣州的航班中，一名八旬婦人亦在登機期間向飛機引擎投擲多枚硬幣，工作人員要重新檢查飛機，航班延遲四個多小時才起飛。

（綜合報道）