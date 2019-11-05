大陸再出對台26條　台灣外交部：申請陸護照將依法除籍

國台辦公布「對台26條措施」後，台灣民進黨政府嚴陣以待，不但總統府到外交部再到陸委會，甚至是民進黨立委都紛紛發砲抨擊，台灣外交部更於11月5日，針對「26條措施」中關於台灣民眾可向北京駐外使館尋求領事服務部分，除強調是「推銷兩制台灣方案」外，更警告，台灣民眾申請中國大陸護照，將牴觸相關法規，有觸法問題，將依相關法規處理。

台灣外交部發言人表示，台灣人申請大陸護照將牴觸相關法規。（多維新聞網）

台灣外交部發言人歐江安5日在例行記者會，提及台灣人民申請大陸護照將牴觸相關法規。據查，牴觸的法規即為《兩岸人民關係條例》第9-1條，該法明文指出，台灣人民領用大陸護照，將喪失台灣身分、戶籍。

不過「26條措施」第14條指的是，「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，只稱「旅行證件」而非「護照」，以台灣現有法規來看，明顯有模糊空間可供操作。

歐江安指出，如果台灣人民在海外尋求大陸駐外館處尋求協助，會被北京當局拿來當作「接受一國兩制」的案例，原本的急難救助服務會被當成政治輸出與解釋，照片更可能被公布在網站上，「全國民眾不得不查」。

國台辦官員指出，「26條」對台措施是貫徹習近平對台工作的論述和指示。（新華社）

歐江安更強硬表示，中華民國台灣是主權國家，對國民行駛相關領事權，跟北京當局無關，台灣不需要，也不會委托北京代為行使。北京當局強推的「26條措施」，是推銷一國兩制台灣方案，最終意圖是要消滅台灣主權，「這是假意的惠台，他們不會得逞」。

歐江安強調，北京此舉明顯侵犯中華民國台灣主權，台灣的護照在世界評比，好用程度排30名，明顯優於北京的70幾名，全球有168個國家給予台灣免簽證、電子簽服務，台灣在全球109個駐外館處，也隨時提供有效、親切、迅速的領務服務，呼籲北京「不要試圖在國際上制造兩岸同屬一中的假象」。

台灣外交部長吳釗燮則於11月4日在社群媒體以簡體字發文稱，「中國國台辦推出對台26條，去年也有31條，看起來好多條。但我們台灣用不到一國兩制，真的不用客氣。給你們人民多點自由也不錯喔！」歐江安說，吳釗燮是用「客氣、幽默」的語氣婉拒北京的「善意」，但台灣人民真的不需要北京來利誘，況且對台灣民眾創造的實質利益也不多，台灣對自己的民主制度感到驕傲，拒絕一國兩制更是不分黨派，全台人民的共識。