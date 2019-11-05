【四中決定】劉國深：兩制台灣方案仍在完善　有待兩岸共同協商

新華社今天（5日）發布《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》全文，其中針對港澳和台灣部分，提出要堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一。 曾任廈門大學台灣研究院院長，現任廈大兩岸關係和平發展協同創新中心主任的劉國深教授在接受《香港01》訪問時指出，「一國兩制」台灣方案仍在完善過程中，模式和具體安排還有待兩岸共同協商。

廈大兩岸關係和平發展協同創新中心主任的劉國深教授。（網絡圖片）

上述決定提出，要堅定推進祖國和平統一進程，推動兩岸就和平發展達成制度性安排。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

外界有聲音認為，決定中提及的「制度安排和政策措施」是大陸「一國兩制」台灣方案的雛形。對此，劉國深表示，「一國兩制」對台灣來說，至今還是原則性構想，大陸與台灣各界都還在商議過程中，仍是一個開放式的議題。且兩岸之間的「一國兩制」不同於港澳的「一國兩制」，陸方雖然一再強調，但台灣總有人故意將它等同於港澳模式。

中共總書記習近平今年1月發表對台談話，引發台灣民眾關注。（資料圖片／中央社）

劉國深指出，大陸這些年在與台灣各界交往中，一些涉台措施還沒有到位，未能夠充分考慮台灣方面有關人士的要求，還需要適當完善。中共總書記習近平今年1月初發表對台講話後，兩岸出現各種各樣的討論，其中雖然有些解讀是片面的，但有些意見值得重視，即是「一國兩制」可供完善之處。

他還提到，兩岸之間對「一國兩制」的模式和具體安排還有待共同協商，尚未定型。至於香港的「一國兩制」出現新問題，也給中國大陸提出了「有待完善」的「一國兩制」新課題。

大陸不斷推出各種惠台政策。（資料圖片）

「26條措施」與台灣選舉沒有關係

大陸國台辦與國家發改委本月4日再公布新惠台「26條措施」，其中包括台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助、申請旅行證件。不過，「26條措施」引起台灣政府的反彈，批評這是大陸意圖影響台灣大選、強推「一國兩制」的糖衣毒藥。

對此，劉國深認為，由於台灣政府在經濟、國際事務等方面能力有限，台胞常常向大陸提出意見和要求，惠台政策和保障台灣民眾福祉的做法，也是一個「不斷完善的過程」，顯示陸方對此非常有彈性和包容性。「26條措施」正是回應台灣民間活躍的一些合理要求，例如對在海外的台灣人提供保護工作是正常的，過去亦曾提過，與台灣選舉也沒有關係。