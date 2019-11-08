【觀察】台立院三黨不過半　並不等同小黨就能發揮監督力

針對2020年之後的立委局勢，台北市長、台灣民眾黨黨主席柯文哲曾公開喊出「三黨不過半」，希望讓民眾黨立委能以關鍵少數力量，帶領台灣走出藍綠惡鬥，同樣的話也出現在時代力量當家明星立委黃國昌口中，說他在政壇的下一步是讓藍綠兩大黨都不要過半，並稱台灣立法院應具備能對抗金錢政治、惡魔黨的一群立委。

然而所謂的「三黨不過半」、「藍綠不過半」、「兩黨不過半」，並非這時代獨創議題，早在1995年，新黨就曾喊出「三黨不過半」，計劃與當時第二大黨民進黨合作，牽制第一大黨國民黨。但時任台北市長的陳水扁批評相關作法只會助長國會內的分贓文化。

儘管對當前深陷藍綠惡鬥泥沼中的台灣來說，時代力量、台灣民眾黨等第三勢力政黨所提倡的「藍綠不過半」、「三黨不過半」口號，試圖藉此發掘出立法院內「關鍵少數」存在的空間，避免立法院永遠都是遭與藍或綠的綁架，其想法與立論有其道理。但是，「理想很豐滿，現實很骨感」，從過去包括新黨、台聯也都曾打着要成為「關鍵少數」的口號而興起，但最終皆面臨泡沫化局面，到如今備受立法院席次保衛考驗的時代立量、親民黨與台灣民眾黨，「長江後浪推前浪，前浪卻是死在沙灘上」，第三勢力政黨在當前台灣立委選舉已成為對小黨極其不利的「單一選區兩票制」情況下，不但在接下來的立委選舉中能否取得足以生存的席次已成問題，即便能取得一定席次，進入立法院後是否能真正發揮「關鍵少數」的功能，也遇上挑戰。

藍綠大黨跟小黨們重視的政治利益不同，像是國、民兩黨就喊出立法院席次過半的選舉目標，有別於小黨欲讓藍綠皆不過半。（譚英瑛／多維新聞）

如時代力量，2015年創黨時所堅持的台獨、監督民進黨立場，但4年後黨內卻因為無法對2020年總統大選是否支持民進黨蔡英文連任出現嚴重分歧，導致黨內親綠派要角紛紛求去，再衝擊該黨的生存。

至於綠黨、社會民主黨，其要角如桃園市議員王浩宇、台大教授范雲，要嘛已經被民進黨當成自己人，不然就是將於近日收為自己人，兩人兩黨今日與民進黨的關係，與2016年立委選舉中疏遠與民進黨的態度，簡直是天壤之別，兩個第三勢力政黨與民進黨從疏離到接近的過程，顯示第三勢力在政壇上成為藍綠制衡者的困難，畢竟往往小黨為了取得更多資源延續生存，使終難逃流失自主性或扈從大黨的宿命。

社民黨大安區立委參選人范雲曾多次被傳出有望納入到民進黨的不分區立委名單之中。（洪嘉徽／多維新聞）

綠黨桃園市議員王浩宇，雖出身綠黨，但其毫不掩飾的挺民進黨態度，大幅改變眾人對於綠色環保政黨綠黨的既有印象。（洪嘉徽／多維新聞）

如今隨着選舉投票日的逼近，各黨均展開立委席次保衛戰，假使2020年立委席次真出現「三黨不過半」、「藍綠不過半」局面，儘管能對長期壟斷台灣政治資源的國、民兩黨明確表示，民眾對藍綠惡鬥的強烈不滿，但在無法確認第三大勢力是否能力抗大黨收編，扛起立法院「關鍵小黨、少數」角色的情況下，要說2020年只要「三黨不過半」、「藍綠不過半」就可以改變立法院的藍綠惡鬥文化，或許想得有點太美。