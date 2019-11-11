【2020台灣大選】韓國瑜副手人選公布：前行政院院長張善政

2020年台灣總統大選國民黨提名的參選人韓國瑜，今日（11日）上午舉辦記者會，正式對外公布副手人選，為台灣前行政院長、目前擔任韓國瑜國政顧團總召的張善政。

張善政歷任台灣政務委員、台灣科技部長、台灣行政院副院長，以及台灣行政院長，行政歷練豐沛。（洪嘉徽／多維新聞）

韓國瑜今天特別選在國民黨高雄市黨部宣布這項決定，記者會由韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華主持。

張善政生於1954年6月24日，現年65歲。他在1981年取得美國康乃爾大學土木與環境工程學博士學位，隨後返回台灣大學土木工程系任教。

2010年張善政放下教職，改任谷歌（Google）亞洲硬件營運總監，後又於2012年加入馬英九政府，歷任政務委員、科技部長、行政院副院長等職，後於2016年成為馬英九政府卸任前最後一任行政院院長。後來有民調顯示，張善政也是馬英九任內施政滿意度最高、不滿意度最低的台灣行政院院長。

據了解，韓國瑜陣營對於副手的首選，其實是前國民黨主席朱立倫，韓國瑜也曾透過親近朱立倫的高雄市副市長李四川協調與朱立倫搭配的事宜，朱立倫方面卻一再強調願意幫忙，但不要位置的訴求，最後韓國瑜只好打消「韓朱配」的念頭，把目光轉向張善政。

韓國瑜取得國民黨2020年台灣總統大選的提名資格後，張善政也協助籌組國政顧問團，協助韓國瑜規劃政策，更屢屢在韓國瑜發言過頭時出面善後，也使得張善政被台灣網友取了「張善後」的綽號，韓張雙方早已有合作默契。

儘管「韓張配」的組合雖沒有太多新意，但平心而論，卻也是相當穩健，並具互補效果的搭配。不過，未來張善政能否吸引「知識藍」、「經濟藍」等傳統藍營支持者回流，將是2020年台灣總統大選下一步觀戰焦點。