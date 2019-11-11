【2020大選】搭檔前閣揆張善政而非外傳朱立倫　韓國瑜：張非備胎

韓國瑜在11月11日（周一）召開記者會，公布自己的副總統搭檔人選，確定由韓國瑜國政顧問團總召張善政擔綱此任，兩人組成「國政配」，替國民黨在2020年爭取重返執政的機會。 外界盛傳，韓國瑜的副手首選其實是前國民黨主席朱立倫，但雙方經過交換意見，朱立倫並無搭檔意願，韓國瑜只好退而求其次，轉而尋求張善政的協助。 對此說法，韓國瑜強調不評論外界臆測，但他強調，張善政非常清楚，當自己的副手一定會非常忙碌，不可能是「備胎」或長期沒有聲音的角色。

外傳韓國瑜副手首選其實是朱立倫，對此說法韓國瑜強調不評論外界臆測，但張善政也很清楚，不可能是備胎或長期沒有聲音的角色。（中央社）

「國政領航，台灣起飛，台灣安全，人民有錢」，在記者會主持人的吶喊聲下，韓國瑜正式公布2020年台灣總統的副手搭檔，正是已有合作默契的張善政。韓國瑜致詞時，取了自己名字中的 「國」字與張善政名字中的「政」字進行組合，定調兩人的搭檔簡稱為「國政配」。韓國瑜說，自己以前在賣菜，而張善政卸下台灣行政院長職務後則到了台灣花蓮當農夫，他們兩人跟土地特別親近，也強調彼此會一本初衷替台灣打拚。

接着張善政開口時，先說道，韓國瑜找了一個頭髮比自己多的人擔任副手，幽默口吻令韓國瑜笑了開懷。接着張善政話鋒一轉，開始嚴肅闡述自己願意接下副手重擔的三個理由。張善政說，第一，自己無黨無派，屬於沒有藍綠，只問是非的中間選民，當前台灣許多民眾已對藍綠的對立感到深惡痛絕，他期盼自己替韓政府豎立只問是非的形象。特別自己出身外省與本省結合的家庭，從他個人經驗，其實外省本省在台灣相處和樂融融，他會幫忙把包容的氣氛灌注到台灣社會之中。

張善政指出，第二，就是下架蔡英文。蔡英文政府上任之初備受期許，但現在已因蔡英文假民主之名，行綠色獨裁之實而破滅，如果再讓蔡英文執政四年，只怕中華民國的元氣會被消耗殆盡，如果他擔任副手能幫韓國瑜加分，以達到下架蔡政府的目標，那麼他願意接下這個使命。至於第三個理由，則是他深感台灣政府執政機器老化，沒有善盡科技工具，以致效率不彰趕不上數字潮流，而他出身科技界的背景，可協助台灣邁向科技新境界。

此外，韓國瑜以往受訪時曾談到，副手人選會與自己屬意的台灣行政院長人選一同公布，格外令外界好奇，此次只公布張善政當副手，莫非未來是要張善政兼任台灣行政院院長？對此，韓國瑜表示，閣揆人選此時此刻不會公布，但未來閣揆的功能任務非常清楚，必須要全力衝刺台灣經濟，使人民有錢，而台灣總統則專責兩岸、國防、外交等保障台灣安全的項目，張善政當上台灣副總統後，在人民有錢方面，一定會有所貢獻，並與台灣行政院長互補。

外界盛傳，韓國瑜的副手首選其實是前國民黨主席朱立倫，但雙方經過交換意見，朱立倫並無搭檔意願，韓國瑜只好退而求其次，轉而尋求張善政的協助。（資料圖片）

韓：張善政一直是首選

由於外界盛傳，韓國瑜副手首選其實是前國民黨主席朱立倫，為了拉攏朱，韓國瑜甚至開出讓朱立倫以台灣副總統的身分兼任台灣行政院院長，此說法也吻合當初韓國瑜所言，副手人選與閣揆人選同時公布的說法，但最後朱立倫堅持自己願意幫忙，但不要求位置，「韓朱配」未能成形，最後韓國瑜找上張善政，台灣輿論一度也以「備胎」來形容。

韓國瑜在記者會過程中也強調，張善政一直是他的首選，對於副手選擇過程中，外界相關的臆測，他不予評論。韓國瑜也說，其實張善政非常清楚，當韓國瑜的副手一定會非常忙碌，不可能是「備胎」或長期沒有聲音的角色。儘管韓國瑜未正面談論副手選擇過程中的波折，但透過否認張善政是「備胎」，某種程度上，也對外在的種種風聲，作出了回應。