【2020大選】韓國瑜搭張善政「國政配」成型　能否拓展票源是關鍵

國民黨總統參選人韓國瑜今天（11日）對外宣布副手人選，正式「脱單」。韓國瑜副手人選其實並不叫人意外，由呼聲頗高的前台灣行政院長、現競選團隊「國政顧問團」總召集人張善政出線，實現「國政配」。

1954年出生的張善政，擁有美國斯坦福大學土木工程碩士、康奈爾大學土木工程博士學位，在馬英九政府時期先後官拜科技部長、行政院副院長、院長等職，具有行政、企業歷練，以專業官僚形象為人所知。對於韓國瑜遴選自己擔任副手，張善政答覆媒體稱，將「盡力而為」。

馬政府的末代閣揆

提到張善政，一般台灣人對他的評價都不至於太差，無黨籍的他，過去給人的印象，不外乎其出身科技業界，至2014年相繼出任台灣科技部長、行政院副院長等職，政治性格並不突出。直待2016年台灣總統大選結果，國民黨敗北，張善政「臨危受命」，在政權過渡期間接任台灣行政院長109天，此間雖歷經台南大地震的天災考驗，但施政處理相對得宜，儘管他是台灣行憲以來任期第二短的閣揆，卻也成為馬英九政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的一任行政院長。

若說張善政因為「非國民黨籍」、「非政治性科技官僚」、「氣質温文」等特點，自帶個人光環，確無不可。這也因此讓張善政儘管在政權交替、卸任行政院長後，個人聲望持續不墜，例如在2018年的台北市長選舉，國民黨在確定提名前立委丁守中參選前，張善政始終是被報派的熱門人選。

前台灣行政院長張善政在外界不甚意外下，與韓國瑜搭檔競選2020年台灣總統大選。（洪嘉徽／多維新聞）

儘管是時被藍營寄予厚望的張善政，多次以「沒有意願、沒有興趣」、「99.999%不選台北市長」回應外界的參選壓力，但當時也有傳聞，張善政對於角逐台北市長並不排斥，國民黨內也有多位大老幫忙運作、亟欲力拱，但終究卡在張善政堅持「無黨籍」的身份而最終作罷。

爾今，張善政隨着這一波「韓流」參選、搭配成為韓國瑜的副手，咸信政治張力十足的韓國瑜，也是視張善政過去的低政治性、高技術官僚的形象，期望與之互補，但張善政此回進了政治廚房，是否還能繼續維持原有的形象、被選民接納，甚至為韓國瑜帶來加分效果，恐怕還猶待時間考驗。

「善後」的最大值

根據韓國瑜陣營幕僚向台灣媒體《中央社》記者證實的，韓國瑜原先是希望能找前新北市長朱立倫擔任副手，唯朱立倫並無意願，又張善政在擔任國政顧問團總召期間，具政策論述能力與行政經歷，「至少是不會失分且相對安全的選擇」。

確實，此前作為國政顧問團總召的張善政，多次在韓國瑜發表爭議言論後，趕忙出面滅火、緩夾，因此時而被謔稱為「張善後」。然而，具「善後」能力的張善政，其個人形象是否對「國政配」帶來加分，以及能否為韓國瑜帶來拓展票源的效果，此間留有太多變數。

首先，過去形象頗佳的張善政自擔任副手的這日起，是否還能夠延續，即是一個大問哉。不乏有說法認為，張善政過去在「善後」馬英九政權過渡階段，形象未因走進政治染缸而折損，主要是當時的民進黨執政在望，不需要刻意在政治上追打一個看守內閣，民進黨與之友善並無不妥。這樣的論點確實也符合政治運作的現實，言下之意，張善政的「善政」印象，有着民進黨禮讓的影子，而當張善政正式成為韓國瑜副手，那他與民進黨的競爭立場便涇渭分明，接下來成為被政治鎖定的目標只是必然。

張善政在擔任韓國瑜國政顧問團總召期間，多次出面為韓國瑜政策發聲。（高雄市政府提供）

其次，就張善政充任副手是否能為韓國瑜帶來拓展票源的效果，當如韓國瑜陣營所評判，「加分未知，但至少不失分」。據韓陣營對張善政的評價，顯示先求「不失分」、再求「加分」儼然是韓國瑜陣營目前所求。儘管張善政不具國民黨籍，父親為天津人，具外省特徵，「國政配」成為國民黨罕見雙掛外省籍的正副總統參選組合，但張善政的特質畢竟迥異於韓國瑜，在韓國瑜很長一段時間「做小」自己的支持群體於深藍無法擴大之時，張善政的搭檔，對於收攏此前觀望、徘徊不定的知識藍、精英藍歸隊，確有吸引力，甚至中間選民也有望觸及。這樣的算盤，可以是為張善政對支持度陷低檔的韓國瑜，「選票極大化」的一種貢獻。

然而，待「國政配」成型後，接下來也將立即進入一個關鍵階段，有兩項觀察可以成為後市指標。一則是「國政配」的民調是否有所起色，且必要是支持韓國瑜、張善政搭檔的支持度增加，同時原本不願表態的民調數字下降，這將確定張善政是否為韓國瑜回流知識藍與精英藍的選民。另一則自然是對手蔡英文緊接將公布的副手人選，以及後續民進黨內是真假團結的問題，這將相互牽引各組搭配的支持度。

總的來說，台灣大選在韓國瑜終於宣布副手為張善政後，最直接的是對國民黨內大半年來的熙熙攘攘劃下一個停損點，也為桌對廝殺的總統大選，敲響一記進入白熱競爭的雷鳴。而張善政的入局看點，不失分並不是重點，能為藍營加到多少分才是。