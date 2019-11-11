【觀察】「韓朱配」正式破局　國民黨內是否瀰漫失敗主義

2020年台灣總統大選國民黨提名的參選人韓國瑜的副手人選，最終於今天（11日）上午確定，將由前行政院長，同時目前擔任韓國瑜國策顧問團總召的張善政出任。

張善政為1954年6月24日生，現年65歲。張善政在1981年取得美國康乃爾大學土木與環境工程學博士學位，隨後返回台灣大學土木工程系任教。2010年張善政放下教職，改任谷歌（Google）亞洲硬件營運總監，後又於2012年加入馬英九政府，歷任政務委員、科技部長、行政院副院長，最後成為2016年馬英九政府卸任之前最後一任台灣行政院院長。

不過，在國民黨中呼聲較高的組合應該是韓國瑜和國民黨前主席朱立倫搭配的「韓朱配」，而張善政的出任也宣示「韓朱配」的破局。

被外界視為是全力支持韓國瑜的台媒《中國時報》在11日則有一篇報道「首選是朱立倫？韓朱配破局內幕揭曉」，內文表示「根據消息人士透露，韓國瑜到最後一刻都是希望朱立倫能擔任副手，甚至願意讓朱以副總統身分兼任行政院長，但最後朱立倫還是沒有答應，韓才轉而宣布張善政為副手」。中時報道的言下之意似乎就是將「韓朱配」破局的責任歸咎給朱立倫的婉拒。

「韓朱配」破局當然有其政治意涵。

根據深圳衛視在11月9日播出的《直播港澳台》中，兩岸問題評論員劉和平認為，假如最終端出來的不是「韓朱配」，證明黨內的整合不是太成功。而背後可能有兩種原因，首先是朱立倫認為韓國瑜能否戰勝蔡英文，沒有把握，甚至不抱太大的希望。其次是，朱立倫的目標不是沒有實權的副手，而是行政機關院長。

不過如果中國時報的說法為真，那麼便可以排除第二個原因，則朱立倫的婉拒顯然可以做為一種他個人對2020總統大選最終局勢的判斷或預見，甚至可以說顯示國民黨內瀰漫的一種「失敗主義」的氣息。不過另一方面，「韓朱配」的破局也不能排除朱立倫和韓國瑜的個人恩怨的因素。

劉和平認為，對於韓國瑜、朱立倫、吳敦義和國民黨來說，眼下最為迫切的是要贏得2020總統大選。對國民黨而言，最理想的情況是再加上立法委員的席次也能過半，進而掌握國會，變成完全執政。而如果國民黨敗選的話，以上兩種情況都不能成立，則對每個人來說，各自的政治前途也都成為一場空。

其次，在韓國瑜選情告急的情況下，擔任副手不僅是一種榮譽，同時也是一種責任跟擔當。因此，副手問題已經不是個人恩怨或喜好問題，而是重振國民黨的大局問題。

不過，有時候政治人物的考量是十分複雜的，這類似於「囚犯兩難」的處境，個人只關注自身眼前短暫的利益，反倒損失公共的集體利益，同時也使得個人利益連帶受損。先前台灣曾傳出「換連3.0」的說法，或許可以做為國民黨內部決策的另一個參考面相。

資深媒體人鄭佩芬先前驚爆國民黨啟動「換連3.0」，為卡位2024備戰，後遭國民黨痛批，鄭是「用不實的換連3.0言論，來詆譭國民黨和黨內同志」，並於10月17日被火速開除黨籍。

而所謂的換連3.0，就是在2004年總統大選時，前總統馬英九沒有全力支持前國民黨主席連戰，因為馬陣營那時認為，如果讓連戰當選，連戰將當8年，接着會換親民黨主席宋楚瑜當8年，等到馬英九時，馬就已經老掉了！所以連戰選不上，陳水扁頂多再做4年，4年後，2008就是馬英九。鄭佩芬是解釋為什麼國民黨高層感覺沒有很認真為韓國瑜輔選，就是存着「換連3.0」的想法，一切都是為卡位2024年備戰。

不過鄭佩芳的「換連3.0」也存在和實際狀況不符的假設，便是認為國民黨如果團結全力以赴的話，將有望擊敗蔡英文贏得2020總統大選。換句話說，2004年總統大選中國民黨的聲勢和2020年截然不同，目前的選情對國民黨更為嚴峻。

在目前的局面下，蔡英文在青年族群中佔盡優勢，即使國民黨團結，或許跟民進黨的勝負仍然是五五波，關鍵則是尚未表態的中間選民。而如今國民黨無法推出「韓朱配」，在一定程度上也顯出黨內整合遇到困難。

因此，從「韓朱配」的破局來看，這是否會帶來國民黨內部的一種失敗主義氣息，仍需要觀察。但從朱立倫的角度來說，顯然他已經做出了判斷。這個決定雖然保守，但不管國民黨在2020中能否勝選，朱立倫都想要保有他未來政治生命的發展機會。

如果韓國瑜真的獲勝，看似努力輔選立法委員的朱立倫仍然有機會獲得行政院長一職，而倘若韓國瑜敗選，則吳敦義也勢必得辭去黨主席，那麼或許朱立倫將有機會成為黨主席，為接下來的政治生涯「續命」。而韓國瑜會勝選或敗選的機率，想必朱立倫心中已有定數，但這樣的決定對於2020總統大選必然造成重大影響。