【2020大選】形容「蔡賴配」如潘金蓮武大郎　 韓國瑜遭綠營狂批

國民黨總統參選人韓國瑜於11日公布副手人選為張善政，「國政配」正式成形。面對對手蔡英文恐將與前行政院長賴清德搭檔參選，韓則在11日晚間接受媒體訪問時，形容蔡賴兩人，猶如《水滸傳》中武大郎跟潘金蓮同蓋一條棉被「頭齊腳不齊」，暗指兩人雖是隊友，但難以齊心。

對此，蔡英文於今天（12日）駁韓言論「低俗」，並盼韓本人能多注意自身言行，勿用「低俗」詞彙選舉。

台行政院長蘇貞昌。（台行政院媒體群組提供）

此外台灣行政院長蘇貞昌今天受訪時也表示，不論是蔡英文或是賴清德，都是非常成熟的政治人物，其風範也都讓人民看得很清楚，故韓國瑜急需擔心、整合的，是國民黨內的不合，而不是以不恰當的例子批評民進黨。

民進黨高雄市議會黨團與立委劉世芳，則在12日開記者會痛批韓的說法歧視女性，並怒批韓國瑜「史上最變態」、「教壞囝仔大小（台語，指錯誤教導孩子）」

台北市長柯文哲則在12日受訪時，對韓國瑜就蔡賴配所發表的「潘金蓮武大郎」說，忍不住狂笑，並稱「這個廣告界的奇才，每天都在發明新的名詞，我實在受不了」。但對於相關比擬是否恰當，柯文哲則稱每個人都可以做他喜歡的事情，埋不埋單是市場決定，對柯來說，韓國瑜有如廣告界奇才，每天都在發明新名詞。

一聽到韓國瑜又發明新名詞，連台北市長柯文哲都忍俊不禁。（台北市政府提供）

面對綠營對「武大郎跟潘金蓮說」的批評，韓國瑜副手、國政顧問團團長張善政今天替韓國瑜緩頰，說韓言論的意思指蔡、賴無法溝通，畢竟兩人「差太多」了。