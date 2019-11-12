【2020大選】李佳芬批「小三教肛交」　台教育部急澄清：假消息

台灣總統大選國民黨參選人高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬，日前在屏東一個支持韓國瑜的公開活動時，發言批評台灣的性別平等教育，更稱收到朋友傳來的訊息，指校園內小學三年級就教肛交，小學六年級就教性高潮，令人擔心。 教育部隨後就在社交媒體上澄清，強調是假消息，無論新舊課本都沒有「小三沒有教肛交、小六沒有教性高潮」的內容。

李佳芬在出席韓國瑜屏東縣婦女誌工後援會成立大會致辭時，稱收到朋友傳來的訊息，「不應該出現我的孩子這樣的教育，為甚麼小學六年級教我的孩子如何了解性高潮，小學三年級的孩子老師教他們如何肛交。」

教育部在社交媒體上澄清李佳芬的指控。（教育部Facebook專頁圖片）

教育部澄清，惡意性平教育假新聞、錯假訊息造成社會恐慌，扭曲性平教育，不僅是對孩子造成傷害，更抹煞無數第一線教育工作者的努力。教育部聲明，所有教科書內容皆依據法規、課綱進行編輯，也經過無數專家學者以最高的標準把關、審查，性別平等教育旨在教會孩子 尊重了解差異、防止歧視霸淩，性教育讓孩子 學習自我保護。

蘇貞昌指李佳芬散播謠言，非常不當。（中央社）

此外，行政院長蘇貞昌在周二（12日）亦指，李佳芬身為教育機構的負責人，卻不負責任一再散播謠言，非常不當，坦言謠言已經傳播很久，只要翻開相關課本就可知道完全是惡意抹黑、沒這樣的事。

（綜合報道）