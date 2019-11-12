出席雙十酒會遭中方抗議　捷克參議院議長：將按原計劃訪台

捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）上月9日在台灣駐捷克代表處舉辦的「雙十」酒會致詞，並與台灣駐捷克代表汪忠一合照，引發中國駐捷克大使張建敏抗議。 雖然遭到中方反對，捷克參議院議長柯佳洛日前受訪時表示，將依原訂計劃，在台灣明年的大選結束後訪問當地。

針對出席雙十酒會遭抗議，柯佳洛上月底分別接受當地傳媒Denik N、捷克電視台（Czech Television）訪問表示，在中國眼中台灣不是一個獨立的國家，但這不代表國會議長不能與台灣的代表會面。他又指，北京對台灣議題如此敏感，顯然是擔心中國像蘇聯一樣四分五裂。

柯佳洛強調，台灣企業在捷克的投資比中國大陸還多，捷克業界有意跟台灣做生意，出訪台灣是為了捷克的利益。

圖為柯佳洛（左1）夫婦與汪忠一夫婦合影。（台灣駐捷克代表處）

捷克首都布拉格市早前計劃廢除與北京友好城市協定的「一中」條款，引發中方不滿。中方過去半年多來接連取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）等4個捷克藝文團體在中國大陸的演出行程，引發捷克政壇軒然大波。

柯佳洛表示，他為此向中國大使張建敏表示，如果名稱有「布拉格」就要抵制，難道連布拉格火腿都不吃，提醒中國大陸沒必要對「布拉格」這個詞這麼敏感。至於許多人警告他「去了台灣後就再也無法訪問中國」，他認為若真是如此，就屬於人權問題。

（中央社）