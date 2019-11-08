布拉格拒認一中解除與北京友城關係　台北有意締結姐妹城市

捷克首都布拉格10月初解除與北京的友好城市關係後，台北有意與其簽署姐妹市合約。

據台灣ETToday新聞雲今天（8日）報道，台北市政府發言人周台竹透露，據目前規劃，台北市長柯文哲2020年1月將率團到東歐訪問，包括將訪問布拉格市。

他強調，「今年10月布拉格檢討與北京市的一中條款，引發北京不快，後來布拉格市決定中止與北京的姊妹市關係，而決定與台北市締結姊妹市，因此這次締約有非常大的政治意義。」

不過，周台竹表示，依照締結姊妹市的程序，台北市府、市議會通過後，要跟行政院報準，才能締結姊妹市。

據悉，台北市政府秘書長薛春明今天赴台灣民政委員會報告，但協議文件使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，引發爭論。最後因為議員沒有共識，提案暫擱，決定請台北市府把過去所有締結姊妹市議約名稱統整出來再進行報告。

2019年3月30日，蔡英文在總統府接見捷克布拉格市長賀吉普。（蔡英文Facebook）

2016年，中國國家主席習近平訪問捷克，布拉格與北京締結為姐妹市，並且承諾遵守「一個中國政策」，並認知「台灣是中國不可分割的領土」。

然而，布拉格新市長賀吉普（Zdeněk Hřib）2018年底一上任，即表示計劃廢除與北京姊妹市協定的一中條款。

2019年3月29日，賀吉普在台灣外交部舉行的媒體見面會上表示，布拉格與北京締結為姐妹市的協定中、有關「一中條款」是個錯誤的決定，只圖利對單邊並不公平。

自稱「台灣迷」的賀吉普還拜會了台北市長柯文哲，他致詞時表示，台北市與布拉格有很多共同價值，包括熱愛民主自由，盼雙方關係能更深化，例如締結為姐妹市。

針對布拉格的做法，中國駐捷克大使館官網10月8日發佈消息稱，種行為可謂背信棄義，破壞中捷關係和兩國地方交流合作氛圍。北京市已就此向布拉格提出嚴正抗議。

中國駐捷克大使館敦促布拉格市政當局早日改弦更張，順應時代發展大勢和歷史進步潮流，回到促進雙方關係發展的正確軌道上來，否則最終損害的將是他們自己的利益。

北京市政府周10月9日發聲明表示，考慮到兩市開展交往的政治前提和基礎已不復存在，北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。

中國外交部發言人耿爽10月10日也在記者會上也抨擊了布拉格新一屆市政當局主要官員等人。