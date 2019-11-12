【2020大選】時代力量明星出走　立委選戰全力拼不分區

為備戰2020年總統與立委選舉，泛綠政黨時代力量將主戰場設定在不分區政黨票上，以拓展不分區立委席次來維持自己在立法院的影響力。時代力量於今天（12日）公布該黨不分區立委前12名名單。

時代力量立委黃國昌靠着強力的揭弊能力成為該黨的明星之一，未來也將成為該黨衝刺不分區席次的絕佳武器。（譚英瑛／多維新聞）

名單前四人由環保運動人士陳椒華名列第一，前任黨主席邱顯智列第二，小燈泡媽媽王婉諭排第三，現任立委黃國昌則排在第四。鑑於上屆立委選舉，時代力量所取得的不分區席次為兩席，此次時代力量將明星立委黃國昌安排在名單第四位，欲藉此拉抬並全力衝刺不分區立委政黨票的意味顯露無遺。

前時代力量黨主席、人權律師邱顯智。（譚英瑛／多維新聞）

時代力量提出的12名不分區立委除了前四名有望上榜者外，其餘還包括台北市市政顧問翟本喬、獸醫生關心羚、會計師王幗英、《民報》創辦人陳永興、時代力量秘書長吳佩芸、台灣經濟研究院副研究員白卿芬、在地文創者趙芸菁、神經內科醫師詹智鈞。

時代力量發言人陳志明表示，黨的不分區名單在決策會議通過後，11月13日中午12點後即開始進行為期3日的黨員網路複決，完成該黨提名程序。

2016年選舉，時代力量以新興政黨之姿拿下744,315票，以6.1%得票率得到2席不分區立委席次，再加上3位區域立委，成功擠身為台灣立法院第3大黨，如今該黨3位區域立委，2位退黨，1位交接選區改擺不分區，在明星立委、知名黨員紛紛出走的情況下，再加上未能整合與民進黨的重疊選區提名，黨在區域立委上能着力的部分大幅萎縮，選戰重心也只能置於不分區立委，2020時代力量是否會成為「時代泡沫」，端看該名單與政黨形象能否吸引更多選民支持了。