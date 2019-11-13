【11.12衝突】蔡英文籲港府懸崖勒馬　國台辦：立即縮回黑手

香港反修例示威活動中，警方周二（12日）起更在香港中文大學二號橋與學生爆發激烈衝突，引發關注。 在台灣，總統蔡英文在社交媒體上發文，表示「我們看見在香港，警察衝入大學、鎮壓學生，火光劃破暗夜，催淚彈四處呼嘯。台灣好不容易走出的黑暗，香港卻踏進去了」。 對此，國台辦表示，蔡英文顛倒黑白、混淆視聽，應該立即縮回伸向香港的黑手。

蔡英文亦呼籲國際社會要關心香港情勢。（蔡英文Facebook專頁圖片）

蔡英文表示，台灣在「白色恐怖」的年代，也曾發生過軍警進入校園，濫捕學生、打壓自由的事件，「那是我們不願意重蹈覆徹的傷痛回憶。」警察的存在是為了保護人民，政府的存在是為了服務人民，「當警察不再保護人民，政府不再為人民著想，這樣的政府，必將失去人民的信賴。」

蔡英文稱「沉痛呼籲港府懸崖勒馬」，並指「人民的心聲不該用暴力來回應，不要為了妝點北京當局的顏面，而用香港年輕人的鮮血祭獻」；同時，蔡英文亦呼籲，「國際社會，堅信自由民主價值的人們，一定要站出來，關心香港失控的情勢。」

而大陸國台辦發言人馬曉光在同日的例行記者會上，被問到蔡英文此前稱香港政府不該對手無無寸鐵的人民開槍時，他稱執政民進黨政府「從一開始就在拿香港局勢進行政治操弄」，「我勸他們好好讀一讀香港特區政府和警方的完整說明，睜大眼睛好好看一看暴徒當街淋燒普通市民的畫面，不要繼續為了政治私利而顛倒黑白、混淆視聽。他們應該做的是，立即縮回伸向香港的黑手。」

（綜合報道）