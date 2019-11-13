東京教區總主教：遺憾港府暴力對付年輕示威者　籲尊重人權尊嚴

警方日前強行進入西灣河天主教聖十字架堂拘捕5人，聖十字架堂事後發表聲明，對未能抵抗警察進入聖堂範圍深切致歉，其主任司鐸梁達財神父亦對警方強行闖入聖堂範圍並進行拘捕予以強烈譴責。 事件引起海外宗教界關注，天主教東京教區總主教菊地功今（13日 ) 早上在Facebook發聲明回應事件，指對香港近日發生的暴力事件感震驚，對當局採用如此暴力手段對付年輕示威者表示遺憾。他懇請香港政府保持克制，勿以過分武力控制場面，並尊重每個市民的人權和尊嚴。

天主教東京教區總主教菊地功表示，對港府採用暴力手段對付年輕示威者感到遺憾。（菊地功Facebook ）

防暴警察本周一（11日）中午進入西灣河聖十字架堂拘捕5名男子，曾有女教友嘗試阻止防暴進入聖堂範圍但不成功。根據聖十字架堂事後公開停車場閉路電視片段，當時防暴警察推開電梯通道門口，上前追打無路可退的市民，並拍攝到有警員懷疑將一個鎚仔放入被捕人的背囊。

根據天主教香港教區周報刊載的資料，菊地功1986年祝聖為聖言會神父，並獲派遣往加納，在科福里杜亞教區擔任牧者。1999年，這位前傳教士獲選為日本聖言會的省會長。2004年獲任命為新潟總教區總主教， 並於同年九月獲祝聖。從2009至2013年，他擔任札幌教區的宗座署理。自2014年，他一直是萬民福音傳播部的成員。