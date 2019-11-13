【2020台灣大選】保送立委惹議　國民黨主席落淚擁抱支持者

國民黨在11月13日的中常會中，通過2020年台灣大選的不分區立法委員名單，其中，身為黨主席的吳敦義位列名單第十名。 國民黨在上屆大選共取得11席不分區立委，而吳敦義本次排在第十名，被視為「保送」成為下屆立委。 對於此事，黨內不少人持反對態度。11月13日下午國民黨中央聚集了約百名吳敦義的支持者，聲援吳敦義進入立法院，而吳敦義更是親自下樓接見支持者，當場啜泣，並與支持者擁抱痛哭。

+ 2

國民黨本次針對不分區立委席次，提滿了34席，由於2016年大選國民黨慘敗，卻仍守住11席不分區立委席次。黨內估計，2020年立委改選，國民黨的不分區立委可望成長至14席到15席之間。國民黨不分區立委名單前15名為，第一、警察大學前教授葉毓蘭，第二、現任立委曾銘宗、第三、前立委李貴敏，第四、台灣陸軍前中將副司令吳斯懷，第五、台灣行政院前發言人鄭麗文，第六、雲林農田水利會長林文瑞，第七、台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋，第八、前立法委員邱毅。

第九、前立委廖婉汝，第十、國民黨主席吳敦義，第十一、救國團主任葛永光妻子車宜靜，第十二、台南市黨部主委謝龍介，第十三、世界台商會名譽總會長温玉霞，第十四、前台灣立委翁重鈞，第十五、天成醫療體系董事長張育美。

針對吳敦義列入不分區立委安全名單所引起的矛盾，國民黨中常委、台北市議員徐弘庭表示，黨主席列入不分區對於政黨發展有長遠的影響，貿然開出這樣的先例，對政黨未來發展並不是好事，這是一個制度與程序的問題。除此之外，過去區域立委提名年輕選將可能因為經驗不足，導致難以脱穎而出，但不分區立委其實是國民黨長期世代分布不均的一個解決方式，很可惜在本次名單中並未看到更多年輕世代，假如國民黨自絕於一個世代，那這個世代的未來，恐將不再有國民黨的存在。

由於台北市議員羅智強將於11月13日晚間六時起，到國民黨中央靜坐「夜諫吳敦義」，請吳敦義跳脱不分區立委安全名單，以防國民黨選情因此受衝擊。徐弘庭也說，他將一同加入靜坐行列。

值得注意的是，位處國民黨不分區立委名單第四名的吳斯懷，雖然是軍公教反對年金改革組織的領導人，但吳斯懷與多名台軍退役將官，曾於2016年11月到中國大陸參加「孫中山先生誕辰150周年紀念活動」，並於中國國家主席習近平講話時，繼續坐在台下聆聽，觸動兩岸敏感神經，適不適合出任台灣立委，在台灣內部備受討論。但是，國民黨中常委李昭平表示，不應該因為某一個動作，就將吳斯懷排斥在外。